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Кандидаты сообщили в ЦИК, сколько проведут встреч с избирателями. Больше всего - Лукашенко
20.07.2020 19:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Центризбирком опубликовал сведения
Как следует из данных ЦИК, Александр Лукашенко и его доверенные лица проведут 884 пикета. Также штаб действующего президента уведомил ЦИК, что собирается провести 202 встречи с избирателями в помещениях во всех областях страны.
Больше всего пикетов команда Лукашенко запланировала в Гомельской области — 549, в Могилевской (190) и Минске (144), в Брестской пройдет всего один пикет. В Витебской, Гродненской и Минской областях ограничатся встречами с избирателями в помещениях.
Андрей Дмитриев проведет 214 пикетов во всех областях, кроме Могилевской, и одну встречу с избирателями в Витебской области.
В планах у Светланы Тихановской 160 пикетов: по одному в Гомельской и Могилевской областях, два в Минской области и 156 в Минске.
Сергей Черечень проведет 138 пикетов, все они будут в Минске.
Анна Канопацкая проводить пикеты и встречаться с избирателями не собирается.
Таким образом участвующий в избирательной кампании Александр Лукашенко проведет больше встреч, чем все остальные кандидаты.
Выборы президента пройдут в стране 9 августа.
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Центризбирком опубликовал сведения о заявках на пикеты и встречах с избирателями, которые подали кандидаты. Больше всего их собирается провести штаб действующего...
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