Кандидаты сообщили в ЦИК, сколько проведут встреч с избирателями. Больше всего - Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Центризбирком опубликовал сведения о заявках на пикеты и встречах с избирателями, которые подали кандидаты. Больше всего их собирается провести штаб действующего президента Александра Лукашенко.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как следует из данных ЦИК, Александр Лукашенко и его доверенные лица проведут 884 пикета. Также штаб действующего президента уведомил ЦИК, что собирается провести 202 встречи с избирателями в помещениях во всех областях страны.

Больше всего пикетов команда Лукашенко запланировала в Гомельской области — 549, в Могилевской (190) и Минске (144), в Брестской пройдет всего один пикет. В Витебской, Гродненской и Минской областях ограничатся встречами с избирателями в помещениях.

Андрей Дмитриев проведет 214 пикетов во всех областях, кроме Могилевской, и одну встречу с избирателями в Витебской области.

В планах у Светланы Тихановской 160 пикетов: по одному в Гомельской и Могилевской областях, два в Минской области и 156 в Минске.

Сергей Черечень проведет 138 пикетов, все они будут в Минске.

Анна Канопацкая проводить пикеты и встречаться с избирателями не собирается.

Таким образом участвующий в избирательной кампании Александр Лукашенко проведет больше встреч, чем все остальные кандидаты.

Выборы президента пройдут в стране 9 августа.