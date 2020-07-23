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География экспорта белорусского мороженого расширяется

23.07.2020 15:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Столичные производители прохладительного десерта отправляют продукцию в Россию, Азербайджан и Китай. А летом растут не только поставки за границу, но и спрос на пломбир и эскимо среди белорусских потребителей. В жаркий период только на одной из  фабрик мороженого выпускают почти 500 тысяч тонн холодного десерта в месяц. Кстати, жители столицы предпочитают ванильный пломбир в шоколадной глазури.

Александр Рубинов, директор предприятия по производству мороженого: "Конечно, наш сезон - это лето, поэтому реализация и производство мороженого увеличивается в несколько раз. В этом году оно увеличилось в 3-4 раза. Мы хотим развивать и наши постсоветские страны:  Грузия, Армения - там тоже очень любят наше мороженое".

Не отстают столичные предприятия по производству мороженого и от мирового лидера - Италии. Расширять ассортимент джелато и совершенствовать технологии позволяет модернизация производств.

 
 
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Столичные производители прохладительного десерта отправляют продукцию в Россию, Азербайджан и Китай. А летом растут не только поставки за границу, но и спрос на...
 
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