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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так География экспорта белорусского мороженого расширяется Столичные производители прохладительного десерта отправляют продукцию в Россию, Азербайджан и Китай. А летом растут не только поставки за границу, но и спрос на...

Столичные производители прохладительного десерта отправляют продукцию в Россию, Азербайджан и Китай. А летом растут не только поставки за границу, но и спрос на пломбир и эскимо среди белорусских потребителей. В жаркий период только на одной из фабрик мороженого выпускают почти 500 тысяч тонн холодного десерта в месяц. Кстати, жители столицы предпочитают ванильный пломбир в шоколадной глазури.Не отстают столичные предприятия по производству мороженого и от мирового лидера - Италии. Расширять ассортимент джелато и совершенствовать технологии позволяет модернизация производств.