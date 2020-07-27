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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продовольственную безопасность вместе с экспертами обсудим в 19:20 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" Беларусь обеспечивает 6 % мировой молочной торговли. С 2010 по 2019 годы наша страна поставила на экспорт молочной продукции на сумму в 20 миллиардов долларов и заняла...

Беларусь обеспечивает 6 % мировой молочной торговли. С 2010 по 2019 годы наша страна поставила на экспорт молочной продукции на сумму в 20 миллиардов долларов и заняла 12-е место среди всех мировых держав. Однако какой путь пришлось преодолеть молодому независимому государству после распада Советского Союза? От пустых полок магазинов в 90-х до огромной продуктовой корзины в наше время. В эти минуты наши коллеги готовят очередную сериюПродовольственную безопасность вместе с экспертами открыто обсуждаем в студии "600 метров".Премьера документального фильма и бурная дискуссия о продовольственной безопасности и будущего сельского хозяйства сегодня в 19:20 на