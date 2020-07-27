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Продовольственную безопасность вместе с экспертами обсудим в 19:20 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"
27.07.2020 09:04 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБеларусь обеспечивает 6 % мировой молочной торговли. С 2010 по 2019 годы наша страна поставила на экспорт молочной продукции на сумму в 20 миллиардов долларов и заняла 12-е место среди всех мировых держав. Однако какой путь пришлось преодолеть молодому независимому государству после распада Советского Союза? От пустых полок магазинов в 90-х до огромной продуктовой корзины в наше время. В эти минуты наши коллеги готовят очередную серию
Премьера документального фильма и бурная дискуссия о продовольственной безопасности и будущего сельского хозяйства сегодня в 19:20 на
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Беларусь обеспечивает 6 % мировой молочной торговли. С 2010 по 2019 годы наша страна поставила на экспорт молочной продукции на сумму в 20 миллиардов долларов и заняла...
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