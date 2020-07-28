«Люди оказались оскорбленными и отвергнутыми». Что толкает регионы выходить на митинги?

Источник материала: Tut.by

Несколько десятков тысяч человек посетили митинги в поддержку кандидатов в президенты. Лидером по массовости пикетов стал объединенный штаб во главе со Светланой Тихановской, в поддержку которого даже в небольших райцентрах выходили сотни и тысячи местных жителей. Эксперты объясняют, что побудило людей в регионах выходить на массовые политические митинги.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

«Люди устали от того, что один человек долго является президентом»

Политический аналитик Артем Шрайбман видит в происходящем рекордную с 1990-х годов политизацию белорусского общества. Ее проявление началось с массового желания оставлять подписи за выдвижение в кандидаты и нашло логичное продолжение в пикетах в поддержку определенных политических сил.

— Если бы акции проходили в более удобных местах, было бы еще больше людей, — считает Артем Шрайбман.

Момент нерегистрации двух кандидатов поставил их потенциальный электорат перед выбором: сложить руки или поддержать сформировавшийся альянс. Судя по тому, что пикеты Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало пока были самыми массовыми, часть людей решила не отсиживаться.

Вслед за политическим трио организует пикеты в регионах, пусть и сильно уступающие по массовости, другой кандидат Андрей Дмитриев, для которого объезд небольших городов — дело привычное. Доверенные лица Александра Лукашенко также довольно активно проводят встречи с населением. Сергей Черечень отказался от такой формы общения с электоратом. Анна Канопацкая сначала не планировала проводить пикеты, объясняя такое решение угрозами в адрес ее детей, пояснив позже, что встречи с избирателями все же состоятся.

Директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA, социолог Наталья Рябова подчеркивает, выделить достоверные причины роста политической активности населения помогли бы социологические опросы и глубинные психологические интервью. А все, что высказывают эксперты, — это их предположения. Тем не менее эксперты видят несколько наиболее вероятных причин политизации общества, в том числе в регионах.



Наталья РябоваДиректор SYMPA Первой причиной может быть усталость людей от того, что один и тот же человек довольно долго является президентом, и то, что не всеми его действиями люди довольны. Это находит отражение в посещаемости проходящих митингов. Немаловажным фактором является то, что участие в них ничем не грозит, так как мероприятия санкционированные.

Если бы какой-то из первых митингов имел последствия или его разогнали, то региональная активность в других городах не была бы настолько высокой, считает социолог.

— У нас изменилась качественная структура общества, благодаря развитию технологий, глобализации, смене поколений. Это уже другой способ жизни. Но до определенного момента люди так или иначе встраивались в существующие рамки, — пополняет список причин старший аналитик Центра европейской трансформации социолог Татьяна Водолажская.

Постепенно разрыв в образе и качестве жизни усиливался, в результате чего принцип «вы нам только не мешайте» сменился ростом гражданских, политических и бизнес-инициатив. Люди стали жить не совсем так, как это себе представляет руководство страны, подчеркивает Водолажская. События 2020 года обнажили существующие противоречия.

Татьяна ВодолажскаяСтарший аналитик ЦЕТ Сама же актуальная ситуация связана с несколькими факторами. Первый — это самоорганизация. Начиная от действующих в последние годы платформ типа Ulej.by или Talaka.by, которые не только открывают возможности для благотворительности, но дают впечатление, что люди могут сами делать что-то, что меняет среду, в которой они живут. Второе — самоорганизация в ситуации пандемии, когда понимание, что мы собственными действиями можем справиться с определенными проблемами и задачами, формирует чувство собственного и коллективного «я»: мы что-то можем вне структур, порой даже эффективней и лучше.

Случившаяся политизация общества подтолкнула людей к тому, чтобы искать возможности выражения своих настроений. Акции по образцу цепей солидарности или велопробегов больше привлекают молодежь. Семьи, люди среднего и старшего возраста в них вовлечены в меньшей степени, в первую очередь из-за возможных последствий. Получается, что для большой части населения санкционированные властями пикеты в поддержку кандидатов остались единственной возможностью высказываться.

Татьяна Водолажская подчеркивает, что в небольших городах люди особенно ухватились за возможность проявить свою позицию. С одной стороны, потому что возможностей для выражения там намного меньше, чем в крупных городах, с другой стороны, сказывается личный пример — когда один знакомый идет на митинг, скорее всего за ним последуют и другие.

Активность пенсионеров — от обиды

По визуальным свидетельствам прошедших пикетов создается впечатление, что поддержать ту же Тихановскую приходит много людей среднего и старшего возраста. Насколько это соответствует действительности, показали бы социологические исследования. Однако фото подтверждают, что митинги собирают абсолютно разношерстную аудиторию.

— Мы не знаем, насколько это действительно так (что люди старшего поколения проявили себя активней обычного — Прим. ред.). Мы судим по поверхностной картинке. Но при этом мы видим, что проблемы, которые не решены властью, чувствуются людьми всех возрастов, особенно это касается регионов, — отмечает Наталья Рябова.

К тому же в небольших городах структура общества такова, что процентное соотношение людей старшего поколения в них выше, тогда как молодежи студенческого возраста может практически не быть.

Старший аналитик ЦЕТ считает, что возросшая активность людей среднего и старшего возраста вписывается в общий тренд. Сказывается то, что на пикетах присутствует много людей, что само по себе привлекает интерес. Кроме того есть небольшая доля вероятности, что те немолодые люди, поддерживающие альтернативных кандидатов на пикетах, понимают, что они уже никуда из своего города и страны не уедут. Это мотивирует их быть более активными.

— Думаю, как раз эти люди оказались оскорбленными и отвергнутыми в момент пандемии. До этого были патерналистские установки на то, что о них худо-бедно заботятся, отвергая каких-нибудь оппозиционеров и буржуев. По отношению к ним самим такое отношение было впервые, — комментирует Татьяна Водолажская.

В целом в этом году регионы оказались непривычно активными.



Артем ШрайбманПолитический аналитик Это говорит, что традиционный миф о том, что регионы — это бастион поддержки Лукашенко в то время, как Минск — оппозиции, далек от реальности. Сейчас еще раз подтвердилось, что регионы больше не являются надежными базами поддержки Лукашенко. Опять же экономические проблемы в регионах проявились не сейчас, они проявились в период «маршей нетунеядцев» в 2017 году.

«Если эти женщины пошли в политику, то я на диване сидеть не могу»

Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Катерина Шматина предполагает, что не будь Светланы Тихановской, люди поддерживали бы и ее супруга, и одного из двух незарегистрированных кандидатов, которые бы тоже нашли подход к широкому кругу людей.

Но условия привели к тому, что на белорусской политической арене появились неопытные, но интересные личности, с которыми работают профессионалы, умеющие подавать свой «продукт».



Катерина ШматинаАналитик BISS Образовалась очень талантливая команда с удачным раскладом сил. Это трио аккумулирует большое количество голосов и обращается к максимально широкому кругу. На этих выборах подключились креативные люди, которые создают красивую картинку, красиво упаковывают продукт с точки зрения работы стилистов, промо-материалов.

— Думаю, играет фактор, что стихийная коалиция, где лидеры — три женщины, выглядит довольно экзотично по белорусским меркам. Все привыкли к политикам мужчинам. Если это женщина, то она на задних ролях или «одна из». А тут яркий образ — женщины, которые пошли в политику после того, как лидеров арестовали или выдавили из страны. Это тоже работает на усиление массовой эмпатии, — говорит Артем Шрайбман. По его мнению, сработал также принцип «если эти женщины пошли в политику за своими мужчинами, то я на диване точно сидеть не могу».

— В этой кампании появились новые голоса среди альтернативных кандидатов. Их можно назвать новой оппозицией, которая качественно отличается от представителей оппозиционных движений, которых мы видели на протяжении десятка лет. Этим новым людям общество дает больше веры, надеясь, что они смогут инициировать перемены, — отмечает Катерина Шматина.

Что дальше — разочарование и апатия или новое политически активное общество?

К чему приведут Беларусь трансформации в обществе 2020 года, эксперты предсказывать не желают, так как возможных сценариев много.

— Закончиться все может поражением, глубокой депрессией. И даже так, как закончилось в 2010 году, когда те, кто либо был вовлечен в политические события, либо рассчитывал на иной исход, оказались маргинализированными и попали под репрессии. Это может привести к следующей волне апатии. Все зависит от того, какие формы примут дальнейшие политические действия и какой будет реакция. Как мы видим по истории, от широких политических активностей общество часто переходит в стагнацию, — говорит Татьяна Водолажская.

Но ощутив во время пандемии и президентской кампании силу своих действий на бытовом уровне, население стало чаще самоорганизовываться, реализовывать различные инициативы, имеющие значение для общества. Это создает новые возможности для гражданского общества.

— Если предположить, что 9 августа все будет предсказуемо, думаю, что феномен появления новых лиц, кластера креативных людей дает большой потенциал к тому, чтобы альтернативные силы смогли объединиться и действовать как более системная оппозиция, — говорит Катерина Шматина и добавляет, что у людей есть понимание, что ни одна власть не вечна и к следует быть готовыми к переменам.

В какой-то момент в Беларуси произойдут изменения. Важно, чтобы к тому времени в стране была группа людей, политиков, имеющих свой электорат и готовых выступить в качестве лидеров мнений. В результате нынешней президентской кампании Беларусь получит более подготовленное общество и новые фигуры на политической арене, которые будут готовы проводить перемены в будущем.