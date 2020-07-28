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Песков: мы не вмешиваемся в президентские выборы в Беларуси, но высоко ценим тех, кто за углубление наших отношений
28.07.2020 13:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия не вмешивается в ход электоральной кампании в Беларуси и не дает ей оценок. Об этом, как
— Выборы еще не состоялись. Оценки предвыборной кампании мы не даем. Мы не вмешиваемся во внутренние дела нашего ближайшего союзника и не будем этого делать и дальше, — сказал пресс-секретарь российского президента.
При этом Песков подчеркнул, что для России важна Беларусь, Союзное государство и продолжение интеграционных процессов как в рамках СНГ и ЕАЭС, так и на двустороннем уровне.
— Безусловно, мы высоко ценим тех представителей союзной Беларуси, которые отвечают в этом плане взаимностью и которые также являются сторонниками дальнейшего углубления наших союзных отношений, — добавил представитель Кремля.
Напомним, ранее Лукашенко
В июле, встречаясь с российским премьер-министром, белорусский президент
— Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот, всякое получается. Поэтому я вам потом расскажу об этом.
Президентские выборы в стране пройдут 9 августа.
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Песков: мы не вмешиваемся в президентские выборы в Беларуси, но высоко ценим тех, кто за углубление наших отношений
Песков подчеркнул, что для России важна Беларусь, Союзное государство и продолжение интеграционных процессов как в рамках СНГ и ЕАЭС, так и на двустороннем уровне.
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