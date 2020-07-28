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В Аргентине начали испытывать на людях лекарство от COVID-19 на основе антител лошадей

28.07.2020 13:30 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В экспериментальном лечении гипериммунной сывороткой участвуют 242 пациента, находящихся в среднем и тяжелом состоянии. По оценкам врачей, первые результаты исследования появятся примерно через 3 месяца.

Ранее разработчики заявляли, что сыворотка нейтрализует вирусы гораздо активнее, чем плазма крови от переболевших COVID-19 пациентов.
 
 
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В экспериментальном лечении гипериммунной сывороткой участвуют 242 пациента, находящихся в среднем и тяжелом состоянии. По оценкам врачей, первые результаты...
 
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