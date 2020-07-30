«Двушки» в Минске до $50 тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже

За $ 44.999можно купить квартиру в Минске недалеко от станции метро “Партизанская”. “Двушка” находится на первом этаже кирпичного дома 1960 года строительства. Этаж высокий, высота потолков – 2,75 метра, в 2018 году был капремонт.

Площадь квартиры – 42,8 “квадрата”, санузел совмещенный, балкона нет, одна из комнат проходная. Ремонт достаточно простой, требует “косметики”. В шаговой доступности детские сады, школы, гимназия №14, Белорусский государственный экономический университет, поликлиника №12, родильный дом, магазины, универмаг «Беларусь», парк имени Чингиза Айтматова с каналом Слепянской водной системы и Парк культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября.