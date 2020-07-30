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«Двушки» в Минске до $50 тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже

30.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Что можно купить в Минске до $50 тысяч? Мы специально сделали для вас подборку дешевых двухкомнатных квартир, в которых можно жить сразу после покупки.

«Двушка» с ремонтом возле ст.м. “Грушевка” за $ 43,9 тыс.

Подборку дешевых квартир открывает «двушка» возле станции метро «Грушевка». Квартира находится на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Год постройки – 1963, балкона нет, санузел совмещенный, зато есть подвал. Площадь помещения – 31,47 квадратного метра. Ремонт аккуратный, на окнах стеклопакеты ПВХ, на полу ламинат, в санузле плитка. До метро порядка 650 метров. Рядом детские сады, школы, поликлиника, магазины. Квартира готова для проживания сразу после переезда.

«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже

«Двушка» возле ст.м. «Партизанская» за $ 44.999

За $ 44.999можно купить квартиру в Минске недалеко от станции метро “Партизанская”. “Двушка” находится на первом этаже кирпичного дома 1960 года строительства. Этаж высокий, высота потолков – 2,75 метра, в 2018 году был капремонт.

Площадь квартиры – 42,8 “квадрата”, санузел совмещенный, балкона нет, одна из комнат проходная. Ремонт достаточно простой, требует “косметики”. В шаговой доступности детские сады, школы, гимназия №14, Белорусский государственный экономический университет, поликлиника №12, родильный дом, магазины, универмаг «Беларусь», парк имени Чингиза Айтматова с каналом Слепянской водной системы и Парк культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября.

«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже

Двухкомнатная квартира с ремонтом в Зеленом Луге за $ 45 тыс.

$45 тыс. стоит двухкомнатная квартира в Зеленом Луге в районе Логойского тракта и улицы Кольцова. «Двушка» находится на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. Планировка стандартная – небольшая кухня, две комнаты по 12 и 14 «квадратов», совмещенный санузел, без балкона. В квартире аккуратный ремонт, готова для проживания. Общая площадь – 38,5 квадратного метра.

«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже

«Двушка» с трехметровыми потолками за $ 45 тыс.

Еще одна интересная «двушка» продается в соседнем доме и тоже за $45 тыс. Дом двухэтажный, кирпичный, 1958 года строительства. Балкона в квартире нет, зато есть погреб, а высота потолков почти 3 метра. Площадь квартиры – 38 «квадратов», планировка типовая. В помещении сделан смелый ремонт, установлена металлическая входная дверь и стеклопакеты.

«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже

Двухкомнатная квартира возле Лошицкого парка за $ 45,8 тыс.

В районе Лошицкого парка можно купить двухкомнатную квартиру за $45,8 тыс. Дом – панельная «хрущевка» после капремонта в 2005 году. Квартира находится на верхнем этаже, окна – во двор. Площадь помещения – 44 кв.м, высота потолков – 2,54 метра. Квартира хоть и без современного ремонта, но при необходимости жить в ней можно сразу после покупки. Из плюсов – стеклопакеты, есть балкон.

«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже

«Двушка» у ст.м. «Грушевка» за $ 46,3 тыс.

Квартира находится на первом этаже кирпичного двухэтажного дома 1959 года строительства. Площадь помещения – 37,8 кв.м, высота потолков – 2,67 метра. В квартире две комнаты, одна из которых проходная. Санузел совмещенный, балкона нет, зато есть подвал. Ремонт нормальный, заменены электропроводка, трубы и сантехника, установлены металлическая входная дверь и газовая плита. Готова к проживанию.

«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже

Квартира с ремонтом и перепланировкой за $ 47 тыс.

За $ 47 тыс. можно купить квартиру с перепланировкой на третьем этаже пятиэтажки на ул. Карла Либкнехта. Площадь помещения – 36,3 “квадрата”, потолки – 2,6 метра. В квартире хороший ремонт, встроенные шкафы, стеклопакеты, металлическая входная дверь. Санузел совмещенный, балкона нет. Готова к проживанию.

«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже

Квартира с окном в ванной комнате за $ 48,5 тыс.

За $ 48,5 тыс. продается двухкомнатная квартира в кирпичном доме по ул. Минина, 13. Квартира находится на первом высоком этаже, общая площадь 39,8 кв.м. В квартире две жилые комнаты по 10 и 17 квадратных метров (в большей - кухонная зона), достаточно просторный коридор (5 «квадратов»), санузел, получившийся из кухни площадью 7,8 кв.м (перепланировка узаконена). Из плюсов – высокие потолки 2,7 м, окно в ванной комнате, хороший ремонт, отдельно стоящая хозпостройка с подвалом. На кухне электроплита, на окнах стеклопакеты, стены выровнены и оклеены обоями, потолки натяжные. В квартире индивидуальное отопление, установлен новый газовый котел. Из мебели и бытовой техники остается все, что есть на фотографиях.

«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже
«Двушки» в Минске до тысяч. Обзор дешевых квартир с ремонтом в продаже

 
Теги: Минск
 
 
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Что можно купить в Минске до $50 тысяч? Мы специально сделали для вас подборку дешевых двухкомнатных квартир, в которых можно жить сразу после покупки.
 
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