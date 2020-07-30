В Словении задержали хозяина производства индюшатины в Лидском районе. Он многим задолжал

Источник материала: Tut.by

В Словении задержали основателя литовской группы предприятий Arvi Видмантаса Кучинскаса, который имел хорошие контакты с белорусскими властями и запустил ряд бизнесов. Об этом сообщают литовские СМИ.



Фото: lidanews.by

Задержание Кучинскаса связано с зарегистрированной в России компанией Arvi NPK (небольшой завод по производству минеральных удобрений в Калининградской области). Его подозревают в мошенничестве, сказал адвокат конторы Sorainen, представляющей интересы крупнейшего кредитора Кучинскаса Альфа-Банк Лауринас Лукошюнас.

Уголовное дело в отношении Кучинскаса за мошенничество в крупных размерах в России было возбуждено в 2019 году. «Желая получить финансовую выгоду для своей компании, Кучинскас, возможно, сознательно предоставил представителям банка фальшивые документы о финансовом состоянии компании Arvi NPK. Это могло иметь решающее значение при оценке риска кредитования и принятие решения о выделении кредита», — сказал Лукошюнас.

Всего в 2012—2015 гг. Альфа-Банк предоставила Arvi NPK кредиты на общую сумму 20 млн евро. Эту сумму банк и хочет взыскать.

Кучинскас был подан в международный розыск и задержан в Словении. «Пока неясно, когда его экстрадируют в Россию. Это займет несколько месяцев», — сказал Delfi Лукошюнас.

Между тем Кристина Кучинскене, супруга Кучинскаса, надеется, что его России не выдадут. «Кучинскас не может надеяться на беспристрастный и объективный суд в Российской Федерации, поэтому мы надеемся на сотрудничество государств Евросоюза и принципиального решения по вопросу выдачи Кучинскаса России», — говорится в сообщении , переданном BNS семьей бизнесмена.

Лукошюнас сказал, что Альфа-Банк — не единственный кредитор Arvi, а общая сумма международных долгов группы составляет больше 40 млн евро. В числе кредиторов Arvi — «Белор Групп», сербская газовая компания JP Serbijagas, швейцарская Vertical и др.

В 90-е годы Видмантас Кучинскас начал бизнес с Беларусью. Вместе с «Беларуськалием» создал компанию «Балткалис», который с течением времени стал монополистом по поставкам технической соли в Литве и вышел на соседний рынок Калининградской области, открыв там дочернюю фирму «Калининград калий». Также «Балткалис» занимался продвижением на литовском рынке и в целом в ЕС, пищевой соли солигорского предприятия. Последние годы «Балткалис» погряз в судебных спорах в Литве и включен в список ненадежных поставщиков, сообщают местные СМИ. В 2019 году у «Балткалис» не было выручки от продаж, от партнерства открестился «Беларуськалий». Долг «Балткалис» перед «Белор Групп» составляется 775 тысяч евро.

Но пока дела с «Беларуськалием» шли хорошо Кучинскас успел затеять другой проект в Беларуси. В начале этого года Arvi запустила в Лидском районе предприятие по переработке мяса индейки мощностью около 5,5 тыс. тонн в год. До этого литовской компанией был введен завод по переработке отходов животного происхождения. На открытии нового заводы побывали первые лица Беларуси. Общий объем инвестиций составил порядка 50 млн евро, около 70% из которых — кредиты «БПС-Сбербанка». Наблюдательный совет компании возглавил бывший первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Александр Щурко.

«Арвибелагро» также вынашивала планы по открытию еще одного производства в Могилевской области. Но в итоге от этой затеи отказалась.

Завод в Лидском районе так и не заработал на полную мощность. По итогам первого квартала 2020 года, «Арвибелагро» оказалась в «черном списке» неплательщиков налогов в Гродненской области.