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В СК рассказали о новых обвинениях Тихановскому и связали с его делом задержанных россиян из ЧВК Вагнера
30.07.2020 14:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет рассказал о новых обвинениях Сергею Тихановскому и Николаю Статкевичу. В ведомстве также
Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь в отношении Сергея Тихановского возбужден ряд уголовных дел.
— В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 130 УК Беларуси по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, — говорится в сообщении.
Кроме того, в отношении Николая Статкевича, Сергея Тихановского и других лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст. 13 ч.2 ст. 293 УК Беларуси.
— 29 июля по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе, — сообщили в СК.
В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.
В ведомстве также сообщили, что продолжается «проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны». Проводится расследование.
Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси
В ночь с 28 на 29 июля под Минском
Все задержанные — граждане Российской Федерации,
Лукашенко
Дело Тихановского
Блогер (YouTube-канал «Страна для жизни») был задержан в Гродно 29 мая во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты его жены Светланы Тихановской. Очевидцы событий говорят
8 июня блогеру и еще шести задержанным
Позже ему предъявили обвинение еще по ст. 191 (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата). Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина
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В СК рассказали о новых обвинениях Тихановскому и связали с его делом задержанных россиян из ЧВК Вагнера
В отношении Николая Статкевича, Сергея Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст. 13 ч.2 ст. 293 УК...
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