В СК рассказали о новых обвинениях Тихановскому и связали с его делом задержанных россиян из ЧВК Вагнера

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет рассказал о новых обвинениях Сергею Тихановскому и Николаю Статкевичу. В ведомстве также сообщили , в чем подозревают задержанных россиян из ЧВК Вагнера.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь в отношении Сергея Тихановского возбужден ряд уголовных дел.

— В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 130 УК Беларуси по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении Николая Статкевича, Сергея Тихановского и других лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст. 13 ч.2 ст. 293 УК Беларуси.

— 29 июля по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе, — сообщили в СК.

В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве также сообщили, что продолжается «проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны». Проводится расследование.

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили , что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны .

Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока не известно.

Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. По данному инциденту в МИД Беларуси вызваны послы Украины и России. Следственный комитет проводит проверку.

Дело Тихановского

Блогер (YouTube-канал «Страна для жизни») был задержан в Гродно 29 мая во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты его жены Светланы Тихановской. Очевидцы событий говорят о провокации , милиция — о нападении на ее сотрудников. Вместе с Тихановским было задержано еще несколько человек.

8 июня блогеру и еще шести задержанным предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти).

Позже ему предъявили обвинение еще по ст. 191 (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата). Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина признана потерпевшей в рамках уголовного дела блогера Тихановского.