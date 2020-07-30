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Кремль: Беларусь - наш ближайший партнер, ни о каких попытках дестабилизации не может быть речи
30.07.2020 13:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Беларуси. Москва рассчитывает, что все права задержанных в Беларуси россиян будут соблюдаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает
— Скажу так, мы пока, конечно, имеем неполную информацию о произошедшем. Пока мы можем констатировать следующее: мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Беларуси, 200 человек находятся еще в розыске. Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания, нам об этом ничего не известно. Вместе с тем, мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Беларуси в преддверии президентских выборов. Другой какой-либо информацией мы не располагаем, — сказал Песков журналистам (цитата по
— Сегодня наш посол общается с МИДом и с коллегами в Минске. Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами, мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло , — сообщил он.
По его словам, Беларусь — ближайший партнер России, ни о каких попытках дестабилизации не может быть речи.
Песков отметил, что граница с Беларусью свободно пересекается, и в России тоже много белорусских граждан, которые носят одинаковую одежду и ведут себя нехарактерно.
Отвечая на вопрос, как Кремль оценивает заявления различных экспертов о том, что Лукашенко специально выдвигает обвинения в адрес Москвы, чтобы получить поддержку избирателе, Песков ответил: «Если мы располагаем неполной информацией, то эксперты, наверное, вообще ничего не знают, ко всем этим заявлениям нужно относиться с большим допуском».
Он также заявил, что разговор президентов России и Беларуси пока не планируется.
Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси
В ночь с 28 на 29 июля под Минском
Все задержанные — граждане Российской Федерации,
Лукашенко
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- Полной информации у нас пока нет. Данных о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной задержания, нет. Ожидаем деталей от нашего посла в...
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