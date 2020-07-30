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Кремль: Беларусь - наш ближайший партнер, ни о каких попытках дестабилизации не может быть речи

30.07.2020 13:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кремле прокомментировали задержание россиян в Беларуси. Москва рассчитывает, что все права задержанных в Беларуси россиян будут соблюдаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.


Фото: Reuters

— Скажу так, мы пока, конечно, имеем неполную информацию о произошедшем. Пока мы можем констатировать следующее: мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Беларуси, 200 человек находятся еще в розыске. Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания, нам об этом ничего не известно. Вместе с тем, мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Беларуси в преддверии президентских выборов. Другой какой-либо информацией мы не располагаем, — сказал Песков журналистам (цитата по РИА Новости).

— Сегодня наш посол общается с МИДом и с коллегами в Минске. Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами, мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло , — сообщил он.

По его словам, Беларусь — ближайший партнер России, ни о каких попытках дестабилизации не может быть речи.

Песков отметил, что граница с Беларусью свободно пересекается, и в России тоже много белорусских граждан, которые носят одинаковую одежду и ведут себя нехарактерно.

Отвечая на вопрос, как Кремль оценивает заявления различных экспертов о том, что Лукашенко специально выдвигает обвинения в адрес Москвы, чтобы получить поддержку избирателе, Песков ответил: «Если мы располагаем неполной информацией, то эксперты, наверное, вообще ничего не знают, ко всем этим заявлениям нужно относиться с большим допуском».

Он также заявил, что разговор президентов России и Беларуси пока не планируется.

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока не известно.

Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. По данному инциденту в МИД Беларуси вызваны послы Украины и России. Следственный комитет проводит проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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- Полной информации у нас пока нет. Данных о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной задержания, нет. Ожидаем деталей от нашего посла в...
 
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