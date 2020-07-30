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Дефицит бюджета за первое полугодие вдвое превысил планы на год

30.07.2020 13:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дефицит, превышение расходов над доходами, республиканского бюджета за январь-июнь 2020 года сложился в сумме 1,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минфина. Еще по итогам пяти месяцев дефицит был гораздо ниже: 70 млн рублей. В планах на год было удержать дефицит на уровне меньше 1 млрд рублей. Бюджет Беларуси сформирован дефицитным впервые за шесть лет.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2020 года сложились в сумме 24,22 млрд рублей, или 45,8%. Доходы республиканского бюджета составили 10,3 млрд рублей (41% годового плана).

Поступление НДС составило 6 млрд рублей (48,6% плана), а вот поступление налога на прибыль было гораздо ниже плана: 0,8 млрд рублей, 18,8% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 1,4 млрд рублей (47,1% плана). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,5 млрд рублей (31,6% плана).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 8,5 млрд рублей, или 49,2 процента утвержденного годового плана.

По состоянию на 1 июля 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 129,6 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2020 года составили 26,36 млрд рублей, или 47,5% уточненного годового плана. Расходы республиканского бюджета составили 12,1 млрд рублей (44,3%).

На общегосударственную деятельность направлено 6,1 млрд рублей (47,2%), на финансирование национальной экономики — 2,5 млрд рублей (44,6%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физкультура, спорт, культура и средства массовой информации) — 8,6 млрд рублей (47%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 8,4 млрд рублей, или 49,4% плана.

Дефицит республиканского бюджета ожидается в размере 5,6 млрд рублей по итогам года. Это почти в шесть раз больше, чем прописано в Законе «О республиканском бюджете на 2020 год».

 
 
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Дефицит, превышение расходов над доходами, республиканского бюджета за январь-июнь 2020 года сложился в сумме 1,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минфина. Еще по...
 
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