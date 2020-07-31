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Эхо «вонючей воды». «Минскводоканал» обезглавлен
31.07.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Олег Аврутин больше не является директором «Минскводоканала», сообщили TUT.BY источники. А сегодня в обед информация о нем пропала и с сайта учреждения.
Источники портала говорят, что Аврутина уволили на днях по инициативе нанимателя в связи с ситуацией с «
По словам части собеседников, это увольнение выглядит, скорее, как история про «козла отпущения». Аврутина характеризуют как нормального, современного руководителя.
Другие же не умаляют его деловых качеств в общем, но говорят, что в июньской ситуации с водой действительно было его упущение как руководителя. «Да, прямой вины нет, но недоработка его как управленца — налицо», — говорит один из собеседников.
Исполняющим обязанности директора «Минскводоканала» назначен главный инженер Андрей Бычков. Олег Аврутин остается депутатом Мингорсовета.
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Коллапс с водой был в Минске в конце июня.
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