Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дебютом LR 1800-1.0 стала работа в ветропарке Colonia Spezialfahrzeuge получила новый гусеничный кран Liebherr LR 1800-1.0. Кёльнская компания Colonia Spezialfahrzeuge намеревалась использовать свою новую покупку, участвуя в проектах...

Colonia Spezialfahrzeuge получила новый гусеничный кран Liebherr LR 1800-1.0. Кёльнская компания Colonia Spezialfahrzeuge намеревалась использовать свою новую покупку, участвуя в проектах строительной отрасли, в частности, в подъеме пролетных строений мостов и путепроводов. Однако в первую очередь купленный ею современный гусеничный кран должен был быть использован при монтаже ветровой электростанции. Итак, первая работа нового крана Liebherr LR 1800-1.0 была связана с пуском большой ветряной электростанции в земле Северный Рейн-Вестфалия, примерно в 120 километрах к востоку от рурского мегаполиса Эссен. Около 70 транспортных средств доставили компоненты ветроэнергетической установки на предназначенную для ее установки площадку.Четыре башни высотой до 88 метров от производителя систем Enercon уже возведены с помощью мобильного крана Liebherr LTM 11200-9.1 и теперь готовы к достройке. Когда новый кран был установлен, команда из Кёльна получила активную поддержку от трех сервис-центров из Эхингена и ремонтного центра Liebherr в Оберхаузене.Через несколько дней кран LR 1800-1.0 был смонтирован, обладая 171-метровой главной стрелой и 12-метровым гуськом. Для самых тяжелых компонентов ветротурбины, чья ступица должна находится на проектной отметке 160 метров, новый кран должен был с абсолютной точностью обеспечивать позиционирование грузов весом 89 тонн на головокружительной высоте.Colonia Spezialfahrzeuge и новый гусеничный кран LR 1800-1.0 установили в общей сложности четыре турбины мощной ветровой электростанции. Что же дальше? Менеджер Colonia Spezialfahrzeuge по продажам Томас Ройтер с оптимизмом смотрит в будущее.Мы купили полную версию крана, и в дополнение к необходимому для монтажа ветроэнергетики оборудованию у нас есть различные версии главной стрелы и конфигурация настройки с гуськом. Это позволяет нам выполнять крупные промышленные работы или просто поднимать пролетные строения мостов. Конструктивно кран может меняться на сто процентов. И может использоваться во многих различных областях.В компании Colonia Spezialfahrzeuge, базирующейся в Кёльне, работает около 250 человек. Эта компания предоставляет услуги в области буксировки, логистики тяжелых грузов и промышленных монтажных работ.А также часто выполняет работы для клиентов нефтехимической промышленности. Использование в этом секторе нового гусеничного крана позволит значительно расширить спектр услуг, предоставляемых поставщиком крановых услуг в будущем.www.liebherr.com