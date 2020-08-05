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Дебютом LR 1800-1.0 стала работа в ветропарке

05.08.2020 19:02 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Colonia Spezialfahrzeuge получила новый гусеничный кран Liebherr LR 1800-1.0. Кёльнская компания Colonia Spezialfahrzeuge намеревалась использовать свою новую покупку, участвуя в проектах строительной отрасли, в частности, в подъеме пролетных строений мостов и путепроводов. Однако в первую очередь купленный ею современный гусеничный кран должен был быть использован при монтаже ветровой электростанции. Итак, первая работа нового крана Liebherr LR 1800-1.0 была связана с пуском большой ветряной электростанции в земле Северный Рейн-Вестфалия, примерно в 120 километрах к востоку от рурского мегаполиса Эссен. Около 70 транспортных средств доставили компоненты ветроэнергетической установки на предназначенную для ее установки площадку.

Четыре башни высотой до 88 метров от производителя систем Enercon уже возведены с помощью мобильного крана Liebherr LTM 11200-9.1 и теперь готовы к достройке. Когда новый кран был установлен, команда из Кёльна получила активную поддержку от трех сервис-центров из Эхингена и ремонтного центра Liebherr в Оберхаузене.

Через несколько дней кран LR 1800-1.0 был смонтирован, обладая 171-метровой главной стрелой и 12-метровым гуськом. Для самых тяжелых компонентов ветротурбины, чья ступица должна находится на проектной отметке 160 метров, новый кран должен был с абсолютной точностью обеспечивать позиционирование грузов весом 89 тонн на головокружительной высоте.

Colonia Spezialfahrzeuge и новый гусеничный кран LR 1800-1.0 установили в общей сложности четыре турбины мощной ветровой электростанции. Что же дальше? Менеджер Colonia Spezialfahrzeuge по продажам Томас Ройтер с оптимизмом смотрит в будущее.

Мы купили полную версию крана, и в дополнение к необходимому для монтажа ветроэнергетики оборудованию у нас есть различные версии главной стрелы и конфигурация настройки с гуськом. Это позволяет нам выполнять крупные промышленные работы или просто поднимать пролетные строения мостов. Конструктивно кран может меняться на сто процентов. И может использоваться во многих различных областях.

В компании Colonia Spezialfahrzeuge, базирующейся в Кёльне, работает около 250 человек. Эта компания предоставляет услуги в области буксировки, логистики тяжелых грузов и промышленных монтажных работ.

А также часто выполняет работы для клиентов нефтехимической промышленности. Использование в этом секторе нового гусеничного крана позволит значительно расширить спектр услуг, предоставляемых поставщиком крановых услуг в будущем.

www.liebherr.com
 
 
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Colonia Spezialfahrzeuge получила новый гусеничный кран Liebherr LR 1800-1.0. Кёльнская компания Colonia Spezialfahrzeuge намеревалась использовать свою новую покупку, участвуя в проектах...
 
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