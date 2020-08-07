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Гомельская, Витебская и Могилевская области могут рассчитывать на гранты от Европейского союза
07.08.2020 10:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTГомельская, Витебская и Могилевская области могут рассчитывать на крупные гранты от Европейского союза. Из его бюджета свыше 18,5 миллиона евро пойдут на программу региональных инвестиций и конкурентоспособности в Беларуси. Соглашение о финансировании проекта уже подписано. Документ доступен на правовом портале. Местные власти смогут финансово поддержать приоритетные для регионов экономические и социальные программы. Европейские партнеры видят в новом проекте перспективы для экономического роста и занятости в районах. Более того, они преследуют и Цели устойчивого развития. Речь идет о гендерном равенстве, достойном труде, инновациях и инфраструктуре.
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Гомельская, Витебская и Могилевская области могут рассчитывать на крупные гранты от Европейского союза. Из его бюджета свыше 18,5 миллиона евро пойдут на программу...
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