Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гомельская, Витебская и Могилевская области могут рассчитывать на гранты от Европейского союза Гомельская, Витебская и Могилевская области могут рассчитывать на крупные гранты от Европейского союза. Из его бюджета свыше 18,5 миллиона евро пойдут на программу...

Гомельская, Витебская и Могилевская области могут рассчитывать на крупные гранты от Европейского союза. Из его бюджета свыше 18,5 миллиона евро пойдут на программу региональных инвестиций и конкурентоспособности в Беларуси. Соглашение о финансировании проекта уже подписано. Документ доступен на правовом портале. Местные власти смогут финансово поддержать приоритетные для регионов экономические и социальные программы. Европейские партнеры видят в новом проекте перспективы для экономического роста и занятости в районах. Более того, они преследуют и Цели устойчивого развития. Речь идет о гендерном равенстве, достойном труде, инновациях и инфраструктуре.