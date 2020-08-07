Сигарет в магазинах больше не будет? Всю торговлю табаком хотят перевести в киоски

Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси рассматривают возможность перевести торговлю сигаретами из всех магазинов в специализированные киоски. Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.



Фото: Аня Перова, TUT.BY

В 2019 году был подписан антитабачный декрет президента. C 1 января 2020 года продажа сигарет в магазинах площадью более 1000 квадратных метров разрешена только в специализированных товарных отделах. А с 1 января 2022-го вводится запрет на использование оборудования для хранения сигарет, размещаемого над кассами.

— Сейчас все идет к тому, что с 2022 года торговать сигаретами можно будет только через киоски. А если точнее — через «Табакерки». Потому что надкассового оборудования не будет, а как сделать подкассовое, мало кто представляет, — сказал источник в розничной сети.

В недавнем интервью TUT.BY вице-премьер Александр Субботин заявил , что «если мы идем в сторону здорового образа жизни, то мы все-таки должны уходить от продажи сигарет во всех магазинах и переходить на какую-то специализированную сеть, а что с ней делать в будущем — покажет время».

Эти слова Субботина также подтолкнули участников рынка к выводам, что в будущем будет функционировать одна спецсеть.

Впрочем, структура бизнесмена Алексея Олексина уже активно открывает киоски «Табакерка». По данным Торгового реестра, их общее количество превышает 2500 единиц. Стоит отметить, что проект реализуется по указу, который имеет гриф «Для служебного пользования». Поэтому точно неизвестно, сколько планируется открыть «Табакерок». Но участники рынка утверждают, что к концу 2020 года планируется установить порядка 3000 киосков. Сигареты можно продавать через сеть «Белсоюзпечати», которая сейчас насчитывает 1000 точек.

В настоящее время существует примерно 15 тысяч торговых точек по продаже сигарет. Имеется в виду, что магазины площадью до 1000 «квадратов» могут реализовывать табачные изделия в каждой кассе.

— Сокращение торговых точек не заставит курильщика отказаться от сигарет, это лишь создаст потребителю дополнительные проблемы в виде поиска ближайшего киоска, которых сейчас явно недостаточно для удовлетворения спроса, — считают участники рынка. — Очереди у киосков могут привлекать внимание подростков, что негативно отразится на усилиях, предпринимаемых по борьбе с курением среди несовершеннолетних. Водители, которые будут останавливаться у края проезжей части для приобретения сигарет, могут создавать аварийные ситуации на дороге в час пик. В случае дефицита появятся нелегальные каналы продаж.

По словам участников рынка, если продукция будет реализовываться исключительно через специализированную сеть табачных киосков, то для розничной сети это будет означать потерю от 2 до 5% дохода с учетом снижения продаж товаров, покупаемых курильщиками при приобретении табачных изделий. Плюс торговля потеряет источник оборотного капитала (так как срок оборачиваемости табачной продукции быстрее, чем срок погашения задолженности).

Другой риск — это создание монополии. Сейчас в Беларуси действуют три табачные фабрики: подконтрольная государству Гродненская табачная фабрика «Неман» и две частные «Табак-Инвест» (принадлежит совладельцу сети магазинов «Корона» Павлу Топузидису) и «Интер Тобакко» Алексея Олексина. Каждая из них помимо своих собственных брендов наладила выпуск лицензионной продукции транснациональных корпораций. British American Tobacco и Tobacco International Enterprises сотрудничают с «Неманом», Japan Tobacco International — с «Табак-Инвестом», Philip Morris — с «Интер Тобакко». Через «Табакерки» идет реализация продукции, которая производится на «Немане» и «Интер Тобакко».

— Наличие специализированной сети, оператором которой является частная компания, аффилированная с фабрикой по производству табачных изделий, увеличивает риск вытеснения одних игроков и предоставление преференций другим, повышения цен и ухудшение сервиса для потребителя, так как в условиях, когда выбор отсутствует, потребитель будет вынужден довольствоваться имеющимся, — считают участники рынка.

Подтвердить информацию в госорганах о переводе торговли из магазинов в киоски не удалось.

— Никакого решения на этот счет не принималось, — заверил профильный чиновник. — Могу точно сказать, что кардинальных решений в ближайшее время не стоит ждать. Только недавно принят антитабачный декрет. Надо посмотреть, как будет функционировать нынешняя инфраструктура. Разбалансировки рынка никто не допустит.