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На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива

07.08.2020 16:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня на БелАЭС  начали загрузку ядерного топлива. В активную зону реактора первого энергоблока помещена тепловыделяющая сборка. Всего будут загружены  163 такие сборки. В каждой кассете 312 тепловыделяющих элементов  диаметром 9 миллиметров и высотой около 4 метров. Вес топлива в одной кассете  571 килограмм. Напомним, почти 10 лет атомщики ждали этого важного момента. Планируется, что уже к концу года первый энергоблок БелАЭС подключат к энергосистеме нашей страны. Это позволит обеспечить около трети внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии.
 
 
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Сегодня на БелАЭС  начали загрузку ядерного топлива. В активную зону реактора первого энергоблока помещена тепловыделяющая сборка. Всего будут загружены  163...
 
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