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На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива
07.08.2020 16:06 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСегодня на БелАЭС начали загрузку ядерного топлива. В активную зону реактора первого энергоблока помещена тепловыделяющая сборка. Всего будут загружены 163 такие сборки. В каждой кассете 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 миллиметров и высотой около 4 метров. Вес топлива в одной кассете 571 килограмм. Напомним, почти 10 лет атомщики ждали этого важного момента. Планируется, что уже к концу года первый энергоблок БелАЭС подключат к энергосистеме нашей страны. Это позволит обеспечить около трети внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии.
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Сегодня на БелАЭС начали загрузку ядерного топлива. В активную зону реактора первого энергоблока помещена тепловыделяющая сборка. Всего будут загружены 163...
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