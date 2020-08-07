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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива Сегодня на БелАЭС начали загрузку ядерного топлива. В активную зону реактора первого энергоблока помещена тепловыделяющая сборка. Всего будут загружены 163...

Сегодня на БелАЭС начали загрузку ядерного топлива. В активную зону реактора первого энергоблока помещена тепловыделяющая сборка. Всего будут загружены 163 такие сборки. В каждой кассете 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 миллиметров и высотой около 4 метров. Вес топлива в одной кассете 571 килограмм. Напомним, почти 10 лет атомщики ждали этого важного момента. Планируется, что уже к концу года первый энергоблок БелАЭС подключат к энергосистеме нашей страны. Это позволит обеспечить около трети внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии.