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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пути развития бизнеса обсуждали в Миноблисполкоме Активизировать развитие бизнеса в регионах, при этом создавать условия для комфортной жизни. Решение этих вопросов обсуждали сегодня в Минском облисполкоме. На...

Активизировать развитие бизнеса в регионах, при этом создавать условия для комфортной жизни. Решение этих вопросов обсуждали сегодня в Минском облисполкоме. На встрече предпринимателей с губернатором центрального региона Александрам Турчиным обозначены и моменты, в которых государство может помочь бизнесу. Это, например, снижение ставки банками для кредитов, создание современных технопарков или более активное использование электронных документов. Отдельно остановились и на развитии города Столбцы, где в перспективе создадут новый промышленный кластер Минской области.В целом роль малого и среднего бизнеса для экономики значительна. Более 40 % налоговых поступлений в бюджет Минской области формирует именно этот сегмент предпринимательства.