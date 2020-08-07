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Пути развития бизнеса обсуждали в Миноблисполкоме

07.08.2020 16:20 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Активизировать развитие бизнеса в регионах, при этом создавать условия для комфортной жизни. Решение этих вопросов обсуждали сегодня в Минском облисполкоме. На встрече предпринимателей с губернатором центрального региона Александрам Турчиным обозначены и моменты, в которых государство может помочь бизнесу. Это, например, снижение ставки банками для кредитов, создание современных технопарков или более активное использование электронных документов. Отдельно остановились и на развитии города Столбцы, где в перспективе создадут новый промышленный кластер Минской области.

В целом роль малого и среднего бизнеса для экономики значительна. Более 40 % налоговых поступлений в бюджет Минской области формирует именно этот сегмент предпринимательства.

 
 
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Активизировать развитие бизнеса в регионах, при этом создавать условия для комфортной жизни. Решение этих вопросов обсуждали сегодня в Минском облисполкоме. На...
 
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