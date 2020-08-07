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Валерий Цепкало: В Беларусь при Лукашенко вернуться невозможно
07.08.2020 17:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало заявил, что не сможет вернуться в страну, пока у власти находится Александр Лукашенко.
— В Беларусь при Лукашенко невозможно, конечно, вернуться. Это понятно, — сказал Валерий Цепкало
Он также заявил агентству, что, естественно, его жена будет с ним.
— Это совершенно очевидно. Мы детей уже вывезли, и если будет Лукашенко, то мы не сможем жить в Беларуси. Я не смогу жить в Беларуси, и супруга, естественно, будет со мной, — сказал он.
Напомним, в конце июля стало известно, что претендент на участие в президентской кампании Валерий Цепкало
Валерий Цепкало сначала уехал в Россию, потом в Украину. Сейчас он находится в Варшаве. В начале августа он
Основанием для отказа в регистрации Валерия Цепкало кандидатом в президенты стало недостаточное количество достоверных подписей — менее 100 тысяч достоверных подписей (экс-глава ПВТ передал в ЦИК почти 160 тысяч подписей, засчитали ему чуть более 78 тысяч подписей). Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности
Валерий Цепкало подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе в регистрации. Верховный суд постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты решил оставить
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Он также заявил агентству, что, естественно, его жена будет с ним. - Это совершенно очевидно. Мы детей уже вывезли, и если будет Лукашенко, то мы не сможем жить в...
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