ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Валерий Цепкало: В Беларусь при Лукашенко вернуться невозможно

07.08.2020 17:04 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало заявил, что не сможет вернуться в страну, пока у власти находится Александр Лукашенко.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В Беларусь при Лукашенко невозможно, конечно, вернуться. Это понятно, — сказал Валерий Цепкало РИА «Новости».

Он также заявил агентству, что, естественно, его жена будет с ним.

— Это совершенно очевидно. Мы детей уже вывезли, и если будет Лукашенко, то мы не сможем жить в Беларуси. Я не смогу жить в Беларуси, и супруга, естественно, будет со мной, — сказал он.

Напомним, в конце июля стало известно, что претендент на участие в президентской кампании Валерий Цепкало покинул страну вместе с двумя сыновьями. Как рассказала его жена Вероника Цепкало, такое решение было принято потому, что Валерия собирались задержать, а ее лишить родительских прав.

Валерий Цепкало сначала уехал в Россию, потом в Украину. Сейчас он находится в Варшаве. В начале августа он обратился к лидерам 32 стран с просьбой «поддержать проведение свободных и честных президентских выборов в Беларуси и обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику».

Основанием для отказа в регистрации Валерия Цепкало кандидатом в президенты стало недостаточное количество достоверных подписей — менее 100 тысяч достоверных подписей (экс-глава ПВТ передал в ЦИК почти 160 тысяч подписей, засчитали ему чуть более 78 тысяч подписей). Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. В ЦИК это назвали «существенным несоответствием» требованиям к документам кандидата.

Валерий Цепкало подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе в регистрации. Верховный суд постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты решил оставить без изменений.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он также заявил агентству, что, естественно, его жена будет с ним. - Это совершенно очевидно. Мы детей уже вывезли, и если будет Лукашенко, то мы не сможем жить в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Сигарет в магазинах больше не будет? Всю торговлю табаком хотят перевести в киоски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика