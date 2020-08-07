Валерий Цепкало: В Беларусь при Лукашенко вернуться невозможно

Источник материала: Tut.by

Экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало заявил, что не сможет вернуться в страну, пока у власти находится Александр Лукашенко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В Беларусь при Лукашенко невозможно, конечно, вернуться. Это понятно, — сказал Валерий Цепкало РИА «Новости» .

Он также заявил агентству, что, естественно, его жена будет с ним.

— Это совершенно очевидно. Мы детей уже вывезли, и если будет Лукашенко, то мы не сможем жить в Беларуси. Я не смогу жить в Беларуси, и супруга, естественно, будет со мной, — сказал он.

Напомним, в конце июля стало известно, что претендент на участие в президентской кампании Валерий Цепкало покинул страну вместе с двумя сыновьями. Как рассказала его жена Вероника Цепкало, такое решение было принято потому, что Валерия собирались задержать, а ее лишить родительских прав.

Валерий Цепкало сначала уехал в Россию, потом в Украину. Сейчас он находится в Варшаве. В начале августа он обратился к лидерам 32 стран с просьбой «поддержать проведение свободных и честных президентских выборов в Беларуси и обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику».

Основанием для отказа в регистрации Валерия Цепкало кандидатом в президенты стало недостаточное количество достоверных подписей — менее 100 тысяч достоверных подписей (экс-глава ПВТ передал в ЦИК почти 160 тысяч подписей, засчитали ему чуть более 78 тысяч подписей). Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка . В ЦИК это назвали «существенным несоответствием» требованиям к документам кандидата.

Валерий Цепкало подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе в регистрации. Верховный суд постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты решил оставить без изменений .