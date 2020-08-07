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Начальнику штаба Черечня дали 10 суток ареста
07.08.2020 18:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начальнику штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николаю Лысенкову Столбцовский суд дал 10 суток ареста, сообщил Черечень в своем Телеграм-канале.
— Вы все прекрасно понимаете, в какой стране мы живем и какие методы власть использует против альтернативных кандидатов. Я надеюсь, что 9 числа вы придете и проголосуете за тех людей, которые никогда так поступать не будут, — прокомментировал Черечень решение суда.
Напомним, Николай Лысенков был
Позже выяснилось, за что на начштаба составили протокол. 24 июля команда Черечня проводила в Столбцах пикет-митинг в поддержку альтернативных кандидатов. Николай Лысенков и Дмитрий Врангель подавали уведомление об этом мероприятии и были их организаторами. Милиция посчитала, что Лысенков, отлучившийся ненадолго во время мероприятия, провел его с нарушениями. Хотя второй организатор постоянно был на месте. Суд города Столбцы дал Лысенкову 10 суток ареста.
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