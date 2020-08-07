Начальнику штаба Черечня дали 10 суток ареста

Источник материала: Tut.by

Начальнику штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николаю Лысенкову Столбцовский суд дал 10 суток ареста, сообщил Черечень в своем Телеграм-канале.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Вы все прекрасно понимаете, в какой стране мы живем и какие методы власть использует против альтернативных кандидатов. Я надеюсь, что 9 числа вы придете и проголосуете за тех людей, которые никогда так поступать не будут, — прокомментировал Черечень решение суда.

Напомним, Николай Лысенков был задержан 7 августа на избирательном участке. К Лысенкову подошел милиционер и сказал, что в отношении начштаба начат административный процесс по ст. 23.34 («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») и он должен проехать в Столбцовский РУВД для проведения проверки.

Позже выяснилось, за что на начштаба составили протокол. 24 июля команда Черечня проводила в Столбцах пикет-митинг в поддержку альтернативных кандидатов. Николай Лысенков и Дмитрий Врангель подавали уведомление об этом мероприятии и были их организаторами. Милиция посчитала, что Лысенков, отлучившийся ненадолго во время мероприятия, провел его с нарушениями. Хотя второй организатор постоянно был на месте. Суд города Столбцы дал Лысенкову 10 суток ареста.