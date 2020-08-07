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Команда Тихановской пытается установить оборудование для митинга в Тучинском сквере

07.08.2020 18:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда Светланы Тихановской в пятницу вечером приехала в Тучинский сквер, чтобы установить там оборудование для проведения агитационного митинга. Но глава администрации Фрунзенского района Сергей Шкруднев, приехавший на место, заявил, что в сквере идут ремонтные работы и проводить мероприятия там нельзя. Даже местная администрация отменила свои мероприятия из-за ремонта.


Фото: Майя Кохно

Команда Тихановской во главе с ее доверенным лицом Ольгой Ковальковой до приезда ГАИ и главы района успела установить в сквере колонки. Тучинский сквер — одна из шести площадок, где город разрешил проводить кандидатам в президенты агитационные пикеты. Но местная администрация решила, что эта площадка нужна для городских мероприятий. На 7 августа, с 15.30 до 21.30, в Тучинском сквере был намечен «Праздник смеха и веселья», а 8 числа — мероприятие под названием «Лето — маленькая жизнь». По вечерам обещали дискотеку.

В сквере еще в четверг стояла сцена, а в пятницу, когда туда приехала Ольга Ковалькова, сцены уже не было, и команда, подававшая уведомление в Мингорисполком о проведении на этом месте митинга, стала разворачивать оборудование, они успели поставить колонки.


Место, где еще накануне была сцена, огорожено забором. Фото: Майя Кохно

Фото: Майя Кохно

Сначала к Ковальковой подошел милиционер и заявил, что то, что они делают, незаконно. Через полчаса подъехала еще милиция, ГАИ и попросили команду кандидата свернуть оборудование. Приехал и глава района Сергей Шкруднев.


Фото: Майя Кохно

— Тут будут вестись ремонтные работы, будет ремонтироваться дорога и чиститься водоем, поэтому мы отменили здесь и свои мероприятия, их не будет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, — заявил Шкруднев.

В это же время в сквер приехала техника «Ремавтодора» Фрунзенского района, чтобы ремонтировать дорогу. Команду Тихановской еще раз попросили убрать оборудование.

 
 
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глава администрации Фрунзенского района Сергей Шкруднев, приехавший на место, заявил, что в сквере идут ремонтные работы и проводить мероприятия там нельзя. Даже...
 
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