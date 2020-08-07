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Мининформ вынес предупреждение TUT.BY: наблюдатель «не мог достоверно и в соответствии с законодательством обладать информацией»

07.08.2020 19:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство информации Беларуси 7 августа вынесло письменное предупреждение порталу TUT.BY за распространение «недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам».

5 августа TUT.BY писал о том, какие нарушения зафиксировали наблюдатели, не попавшие в число избранных, которым позволено находиться на избирательных участках, в тексте был также комментарий ЦИК. Наблюдатель Александр Якубовский, аккредитованный на 19-й участок в поселке Смиловичи Червенского района, рассказал о своих подсчетах (пришел 21 избиратель против указанных в протоколе 164), отметив, что на участке он находился с момента опечатывания урны и до конца дня.

Мининформ считает информацию о времени нахождения наблюдателя на участке не соответствующей действительности. «Согласно информации Минской областной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь (письмо от 06.08.2020 № 54) наблюдатель Якубовский А.Б. не находился на Смиловичском участке № 19 Червенского района весь период работы избирательного участка. По данным членов участковой избирательной комиссии Якубовский А.Б. присутствовал на участке 4 августа с 9.40 до 10.00, после чего покинул участок, здание и территорию где располагается Смиловичский участок № 19. Таким образом, Якубовский не мог достоверно и в соответствии с законодательством Республики Беларусь обладать информацией о количестве досрочно проголосовавших на данном участке». (Орфография и пунктуация документа сохранены).

Александр Якубовский подчеркивает, что он, официально аккредитованный наблюдатель на участке № 19, пришел на участок в половину десятого. Их попросили покинуть помещение в 10 часов. Наблюдателям пришлось вести наблюдение с улицы через открытую дверь. Он пояснил, что наблюдал с территории школы, на расстоянии примерно 20 метров от входа на участок. Есть свидетель, второй наблюдатель, который может подтвердить, что Якубовский был на территории школы весь день.

По Закону о СМИ выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев решением республиканского органа госуправления если издание не устранит нарушения, послужившие основанием для вынесения письменного предупреждения, либо не доложит об этом в Мининформ. Срок исполнения, указанный в предупреждении — 8 августа.

Решение о вынесении письменного предупреждения может быть в месячный срок обжаловано в судебном порядке. TUT.BY c решением Мининформа не согласен. Решение об обжаловании еще не принято, но во избежание блокировки ресурса, мы внесем изменения в текст статьи. 

 
 
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Министерство информации Беларуси 7 августа вынесло письменное предупреждение порталу TUT.BY за распространение «недостоверной информации, которая может причинить...
 
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