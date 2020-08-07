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«Чем ты думала, когда рожала в 94-м?» Поговорили с ровесниками власти Лукашенко
07.08.2020 20:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко на посту президента Беларуси уже 26 лет. Значит, людям, которые родились в 1994-м, сейчас столько же. Они — ровесники его власти. Только вдумайтесь: больше четверти века — немалый срок. В учебниках он будет сухо отражен как годы президентства конкретного человека, и в масштабе истории человечества будет восприниматься как совсем крошечный отрезок времени. Но для отдельных людей 26 лет — это вся жизнь.
Пока Лукашенко занимает пост президента, некоторые успели отучиться в школе, окончить (или нет) университеты, попробовать на вкус алкоголь, приобрести сексуальный опыт и даже родить детей. Узнать, что такое смерть родителей, сменить профессию (а то и не раз), уехать в другую страну, мечтать о многих вещах и разочаровываться в них же.
TUT.BY рассказывает четыре истории белорусов, которые родились в год, когда Лукашенко впервые стал президентом. Но это текст не о политике. Это текст о людях и их судьбах, которые реально связывает только одно — имя президента, которое они когда-то выучили в детстве. И пока замены ему не нашлось.
Сергей Самута, фотограф: «Меня угнетает фраза, что я должен родине. Я виноват, что здесь родился?»
Я родом из Белоозерска, это Брестская область. Построили Березовскую ГРЭС, и она стала градообразующим фактором. В Белозерске ничего особенного, обычный маленький город, которых много. Кроме ГРЭС есть «Белкельме» — теперь уже «Вердимар», — Белоозерский энергомеханический завод и несколько других предприятий.
Еще у нас есть ДК. Помню, как в детстве вышли «Дети шпионов 3», и туда все ходили его смотреть. Раньше вся центральная площадь была забита молодежью, на гитарах играли — классно очень было. Сейчас студенты приезжают иногда, но все равно: идешь по городу вечером — пусто. Может, это поколение поменялось? Открыт какой-то бар — в основном там все и сидят. Вообще, даже три бара есть: «барыжник», менее «барыжник» и нормальный (есть еще даже ресторан). Люди ходят туда по степени своего опьянения.
Одно из первых воспоминаний детства — это то, что как-то раз в детском саду на завтрак давали сырники, а я творог вообще терпеть не мог. Есть их я не хотел, но там же заставляют. Съел — и меня потом вырвало. Моя мама работала в этом же саду завхозом и потом накричала на всех, типа что вы ему даете, он же не хочет. Потом, по-моему, какую-то проверку устроили из-за меня, и весь сад на карантин закрыли.
Я вообще не очень любил на улице гулять, нравилось сидеть дома. Меня выставляли в подъезд и заставляли идти. А я плакал, чтобы забрали меня обратно.
Банально, но школа дала мне друзей. До сих пор дружу с чуваками из первого класса. Один работает на Польшу — перевозками занимается. Второй сейчас в Минск переехал, на каких-то стройках шабашит. С остальными закорешились чуть попозже. Сейчас кто в продажах, кто в сфере туризма работает. Что еще дала школа? Наверное, только какие-то психические отклонения.
Глупая причина, если сейчас подумать, но у меня были большие глаза на фоне остального лица. Меня называли «лупатым», это обижало капец! Дети жестокие на самом деле. Они еще не понимают ничего… По каким-то внешним признакам оценивают. Плюс я был худенький, щупленький.
В семье проблемы были: родители развелись, когда мне было десять. У отца потом появилась новая семья и родились два моих брата. К первому я ревновал. С отцом были натянутые отношения, но сейчас все хорошо. Да и в школе как-то не задалось. После 9 класса многие собирались уходить, поэтому у нас спрашивали, кем мы хотим быть. Я ответил: «Ну, я люблю компьютерные игры», — и что-то еще рассказывал. Стыдно даже пересматривать.
Тогда я плотно играл в Counter Strike онлайн, мы с моими тиммейтами (сокомандниками. — Прим. авт.) хорошо общались. До сих пор помню их ники. Приятное было время, теплое. Правда, чуть учеба просела из-за этого. В 11 классе завязал с играми, и все наладилось.
Я не знал, куда поступать вообще. Маме предлагали, чтобы я пошел на программиста: мне же нравилось «в компуктере» сидеть. Но подумал, что это не мое. Сидеть в Паскале, как в школе, мне не нравилось, а вот поменять что-то в мини-игре — да. Решил, что этому вряд ли будут учить. Потом хотел на туризм, но почему-то не пошел. Сдавал в итоге физику, математику и русский. В последние дни подачи документов отнес их на «Металлургическое производство и металлообработка» в БНТУ.
Высшую математику я знал хорошо, но не понимал, что за этими формулами стоит. Ты вроде считаешь, но куда это? Зачем? Потом, когда начались предметы по специальности, пошло что-то интересное.
Распределение надо было найти самим — заявок вообще не было. Я не знал, что делать: даже думал к какому-нибудь ИП устроиться, чтобы как-то обойти эту штуку. Потом понял, что в родном городе есть завод, где можно найти работу по специальности. Там же я и преддипломную практику проходил. Решил, что отработаю два года — посмотрим, что будет. На сдаче диплома предложили поступить в магистратуру — так я и работал, и учился одновременно.
Как раз получил отсрочку от армии — тогда еще они были действительны. Потом, когда отсрочка закончилась, пришлось попотеть. Меня угнетает фраза, что я должен что-то родине. Типа родился — и сразу должен? Я виноват что ли, если здесь родился? К тому же я лучше чем-то полезным займусь: заработаю денег, научусь какому-то навыку. Армия — точно не мое, я ее даже немного боюсь.
На распределении поначалу все мне помогали. Конкретно в моем цехе начальство вообще клевое было. Больше смущали остальные работники. Хотя среди них тоже были хорошие. Некоторые просто вели себя, как будто я в школу попал: смеялись с каких-то дурацких шуток.
Мой рабочий день выглядел так. Есть продукция, которую нужно отлить по заказу: дробящие плиты, молоты, конуса разные, вплоть до четырехтонных. Я подбирал нужные чертежи, сортировал их к сменному заданию, а дальше с мастером шел к бригаде, и он объяснял, что кому делать, и потом контролировал технологический процесс. Я смотрел, какие детали получаются с браком.
Отношение ко мне как к «зеленому», конечно, было от некоторых людей. Наверное, это всегда будет. Но от начальства такого не было. Обидно было, когда один человек должен быть подготовить составные части к модели, а когда их привезли, оказалось, что одной не хватает. Он начал ее искать и уже опаздывал на автобус. В итоге человек сказал, что я надоел, и крикнул: «Козел!»
За два года личной жизни по сути не было. В основном девушки в Белоозерске — это студентки, которые приезжали домой на выходные и каникулы. Пойдешь в бар — там только крановщицы какие-то выпивают. Один раз даже спрашивали меня, почему я их на сложную работу ставлю. Но это с юмором, я понимаю.
Вообще, когда ты работаешь на ГРЭС, то у тебя и зарплата хорошая, и все остальное хорошо. Если тебя устраивает — заводишь жену, потом детей. У многих даже в моем возрасте есть. Мне кажется, так много где происходит. А вот если у тебя есть какие-то карьерные планы или другие амбиции, то из Белоозерска просто уезжаешь.
Сейчас начинают открываться локальные бизнесы: шаурмишные какие-то… Вроде бы это хорошо: люди чем-то заняты. Но все равно много кто уезжает. Так что по личной жизни здесь особо ничего не построишь. Только если тоже какая-нибудь девочка по распределению приехала бы.
Фотографировать я начал еще в универе: насобирал на фотик. Уже тогда думал заняться этим, но решил два года отработать. Вдруг все-таки нормально будет. Когда началось распределение, было тяжело, но когда стало более-менее, думал, что можно и остаться. Устраивало все, кроме зарплаты.
Потом понял, что все-таки хочется работать на себя. Вот этот момент, когда встаешь в 8 утра и идешь в общую раздевалку, пытаешься не опоздать… Еще после того, как приходишь домой, в голове шумы. На заводе громко — беруши не особо помогают, и еще очень пыльно и ярко от расплавленного металла. Сразу хочется спать, ты уставший, даже если толком не напрягался. Проводить свободное время нет желания. В общем, постоянно спишь. А если я не спал, то пил много кофе, чтобы обрабатывать какие-то фотографии. Вот весь мой рабочий день.
В один момент просто позвонил другу в Минске, спросил, есть ли где переночевать. Сказал: «Без проблем». Респект ему, кстати. Написал даже какой-то пост в Instagram, типа начинаю новую жизнь. Правда, потом осознал, что меня никто не знает и не ждет. Так что ко всему приплелась еще и депрессия. Просыпаешься — сердце колотится и не понимаешь, почему тебе страшно. Здесь я и обратился к психотерапевту — узнал, что у меня еще и ОКР. Чуть не расплакался у нее на приеме. Пропил таблетки — стало лучше. Бросил их где-то месяца четыре назад. Стал фотографировать.
Во мне тоже есть памяркоўнасць. Могу оправдать кого-то другого — у него своя точка зрения. Все же знают анекдот, что белоруса повесили, а он еще три дня провисел и говорил, что дышать тяжело? Иногда я задумываюсь, почему я такой терпила. Какие-то полумеры внутри сидят — ненавижу их, но все равно они остаются.
Сейчас смотрю на студентов и думаю: почему они потакают тому, что происходит? Но потом вспоминаю, что и сам на прошлые выборы сходил, потому что попросили проголосовать в университете. Тогда я вообще не вдуплял, что происходит. Отпустят на три дня домой съездить — зашибись. Теперь думаю, какой я был дурак. Но с другой стороны: ничего бы тогда не изменилось. Я за женщину голосовал, за Короткевич.
В Беларуси я бы изменил власть. Флаг, конечно, тоже можно, но сначала надо с другим разобраться. И нужно выдолбить эту памяркоўнасць из головы. А свою личную мечту не могу назвать. Что бы я сейчас ни сказал, оно назавтра покажется такой тупостью детской… Но, наверное, не зависеть ни от кого хотел бы.
Александра Шабайкович: «Когда ты сам крутишься в этом мире, со всем сталкиваешься напрямую»
Я родилась в крупном городе Минской области. Мое детство было очень крутым — среди старых пятиэтажек, утопающих в зелени. Все эти лавочки, бабулечки, резиночки, классики, дочки-матери… У нас был очень дружный двор, мы никогда не скучали. Однажды мы даже организовали собственный парк аттракционов, за который каждый платил «рублик». Потом на все собранные деньги мы пошли и купили огромный пакет крекеров и съели вместе.
Ни с кем из тех ребят я сейчас не общаюсь. Иногда смотрю на страничку своей лучшей подруги тех времен «ВКонтакте» — она тоже вышла замуж. К тому же еще, когда мне было лет 12, наша семья переехала в другой район. Интересы поменялись, и все это как-то ушло.
Всю жизнь я была без мамы — меня растил один отец. Скажем так: это был ее выбор, не в мою пользу, потом она умерла. Я ее помню: мы встречались несколько раз, у нас есть куча фотографий. Во время, когда я родилась, у отца как раз очень хорошо пошел бизнес, он торговал на авторынке: привозил из России всякие запчасти, шины… Всегда кучу ништяков привозил: красную рыбу, йогурты, соки. Помню, один раз объелась шоколадной пастой так, что проснулась ночью на коричневой подушке — вытошнило. Мне было года четыре.
Еще однажды, вроде бы мне было около шести, я решила дома сама пожарить картошку, потому что хотелось есть, а отец еще не вернулся из гаража. И вот он мне звонит со своего первого мобильного (Siemens A35 вроде), а я ему: «Пап, прикинь, я такая молодец! Вот картошку сама жарю». Он испуганным голосом спросил, сколько я положила масла. Я решила, что ответить «много» — это плохо, поэтому сказала «чуть-чуть». Он засмеялся и закричал мне, чтобы я выключила, и побежал ко мне. Тогда еще, кстати, появились первые «Роллтоны», я их тоже с гордостью заваривала.
Моя первая мачеха была злой. Когда мы жили вместе, ей было всего 19 лет. Потом она оправдывалась, когда мне уже было около 16, мол, прости, была молодая… Я даже не могу сказать, обижалась ли я на нее тогда. Сто процентов что-то было обидным, хотя я не могу сказать, что на меня это сильно повлияло.
Гораздо больше повлияло то, что отец все время тратил на бизнес и не проводил его со мной. Да, мы жили классно, в достатке. Бывало, что он за раз привозил из России два дивана, микроволновку, радиотелефон домашний, несколько ковров и шкаф. Он, кстати, до сих пор стоит в родительском доме в моей комнате. Но отец в моей жизни почти не присутствовал. Доходило до того, что, когда он пытался меня воспитывать, я вставала в позу «кто ты такой вообще». Обо мне больше заботились бабушка с дедушкой.
После школы я была молодой и непробиваемой. Упорно стояла на том, что белорусское высшее образование мне не нужно. Да и вообще, я смотрела на свой город и не понимала, что там делать? Работать за 400−500 рублей в месте, где все друг друга знают? Считаю, что может быть и получше, особенно при большом желании. Сейчас сложно сказать, когда мне в голову пришли такие мысли.
Я поступила в ЕГУ на дистанционное обучение — «Культурное наследие и туризм». Не сказать, что тема была мне интересна, но хотелось там учиться. Параллельно я переехала в Минск и стала снимать квартиру с молодым человеком. Отучилась два курса, все это время учебу оплачивал отец, но я работала. Потом у него стало не получаться платить из-за проблем с бизнесом, а для меня это стало очень дорого при отдельной жизни. Но она была обязательным условием. Поэтому я собрала шмотки, рассталась с парнем и уехала в Санкт-Петербург.
Иногда сама поражаюсь своим юношеским выходкам. Наверное, искала себя, что ли. В Питере меня хватило на два месяца. Мне не понравилось там жить. Потусить там было классно, прикольно. Я работала официантом. Мне не нравилось отношение людей друг к другу. В итоге я вернулась в Беларусь, снова нашла квартиру, работу и тусила здесь. Тусовки, кстати, тоже были всегда необычные: рейвы в лесах, бункерах.
Мысли создавать свою семью у меня не было почти до самой свадьбы. Это как-то быстро получилось. Познакомились, через три месяца мне сделали предложение, еще через несколько — мы поженились, а через несколько месяцев я забеременела. Я ни о чем не жалею — все прекрасно, все отлично. Но у меня не было планов в голове типа «это ж мне уже 24, надо что-то делать». Я просто работала, чтобы жить, развиваться и тусить спокойно без чужих наставлений, училась понимать жизнь. И, может, дальше бы так и было, если бы не мой теперь уже муж. Вместе с ним мы тоже проводим время отлично, но теперь есть огромная ответственность. Плюс снова поступила на высшее образование, уже осознанно.
Я знаю, что всегда буду спрашивать у ребенка, что он чувствует, как прошел его день. Всегда буду учитывать эмоции, чувства, желания. Всегда говорю: «Доченька, я рядом. Пока мама с тобой, переживать нечего». И, конечно, я никогда в жизни ребенка не ударю. Даже не воображаю, что может произойти, чтобы я подняла руку. Меня в детстве били. Реально лупили. Больно было.
В сторону второго ребенка я вообще пока не думаю. Тут себя еще да страну надо с колен поднимать. Мне кажется, в семьях, где царит счастье и полная идиллия, не то что не замечают каких-то внешних проблем… Просто когда ты сам, без поддержки, крутишься в этом мире, то со всем сталкиваешься напрямую — с организациями, проблемами. Я знаю людей, которые выросли в «идеальных» семьях, и они по теперешней ситуации в стране думают: «Ну и что? Абы не было вайны». Людей как будто бы ничего не касается. Хотя по факту очень даже касается.
Когда мне было лет 15−16, я начала интересоваться вообще всем. Попробовались первые сигареты, бокалы пивка. Сейчас, кстати, я бы убрала из магазинов в Беларуси алкоголь и поставила бы специализированные точки, которые работали бы по отдельному графику. А то сейчас в каждом киоске можно купить бутылку пива по цене проезда в маршрутке.
Но мне повезло общаться с более старшими друзьями, чем я. Информация — в том числе о политике — начала вливаться в мою голову, мне это понравилось, это было близко мне. Есть несколько людей, которые были немного старше, и я могу назвать их наставниками в моей жизни. А мой отец такой, наверное, типичный «новый русский». Он всегда был за Путина. Помню, говорил, что Россия — зашибись, что «Крым отжали» — это хорошо. У него бизнес был всегда с Россией связан, всегда включен российский телевизор, новости эти, ТНТ с их шуточками на те же темы. Я его, конечно, понимаю, но дороги наши разошлись уже давно.
Я не знаю, что должно произойти, чтобы я поменяла свои принципы и идеи. Не отношу себя к «памяркоўнай» группе, но признаю, что оно сидит где-то в людях. Если мне что-то не нравится или не понимаю, не стесняюсь уточнять, жаловаться и выяснять суть. Ладно там старики — их можно понять. Но «памяркоўнасць» молодых людей ужасает. Это же твоя жизнь, твое настоящее, твоих близких. Никто за тебя ничего не сделает. У меня есть знакомый, которому уже почти 35, и он говорит: «Меня все не волнует, я живу в собственном мире». Но в каком собственном? До первой больницы, госструктуры и до первого детского садика ты в нем живешь. Что ты потом своему ребенку скажешь? Эта власть же не навсегда. Когда-нибудь она изменится, и это будет точно еще до конца нашей жизни. Не живут же столько. Но как это закончится? Никому неизвестно, но зависит только от нас.
Дар’я Латышава, SMM-спецыяліст: «Калі ты дабраўся з вёскі ў Магілёў, то ўсё — далей нават не спрабуй»
Я нарадзілася ў вёсцы ў Шклоўскім раёне, то-бок я нават з радзімы прэзідэнта. У маім дзяцінстве ўсе размаўлялі пра яго так, нібыта асабіста ведаюць. Нават пра яго жонку нейкія плёткі былі… Але ў мяне сям’я была апалітычная, на гэтыя тэмы размоў амаль не было.
Усе глядзелі БТ — гэта было натуральна. Нічога іншага я не бачыла: толькі беларускае тэлебачанне, ну і расійскія серыялы. У мяне ніякай нацыянальная самасвядомасці ў дзяцінстве не было, але была цікавасць да гісторыі Беларусі. Таму я неяк сама прыйшла да яе.
На вёсцы дзеці былі самі сабе, бо бацькі працавалі. Маці мая — настаўніца, бацька таксама працаваў у школе кіроўцам аўтобуса. Калі яны былі не на працы, то займаліся сваім падвор’ем: гарод, жывёлы… У нас нават каровы, куры, свінні былі. Сустракалісь з бацькамі мы толькі ўвечары, ці калі ім трэба было дапамагчы па гаспадарцы. То-бок асаблівага выхавання не было. Асноўны ўрок ад сям'і: трэба працаваць, дапамагаць бацькам, быць на зямлі…
У маім класе, калі мы пераходзілі ў дзявяты, было шэсць вучняў. Дырэктар школы з’язджаў з сям’ёй у Віцебск і сказаў маёй маці, што я — таленавітая і схільная да вучобы дзяўчынка, таму трэба шукаць спробу мяне адсюль вывозіць. Бо калі я застануся тут, «акрамя Магілёва нікуды не паступіць, а яна хоча вучыцца далей». Таксама былі асабістыя прычыны для пераезду: мама разыходзілася з бацькам, і гэта ўсё неяк супала.
Так, калі мне было 14 гадоў, мы з мамай пераехалі ў Магілёў. Я паступіла ў Магілёўскі дзяржаўны абласны ліцэй і, хаця там быў інтэрнат, маці вырашыла, што яшчэ рана адпускаць мяне адну. Першы мой год быў няпрофільны, а ўжо потым ужо мой 10-й і 11-й класы былі філалагічнымі.
Галоўныя плюсы там — гэта людзі. Дагэтуль мае самыя блізкія сябры — з ліцэя. Таксама веды — мы шмат вучыліся, настаўнікі былі добрыя. Нас выхоўвалі так, што быццам мы «эліта», былі нават ўсялякія «закрытыя клубы» па інтарэсах, як з фільмаў амерыканскіх. Мне гэта падабалася.
З-за таго, што я расла ў вёсцы, алкаголь я пакаштавала даволі рана. Там за гэтым асабліва ніхто не сачыў. Ніхто не забараняў, бо на вёсцы без алкаголю нічога не робіцца. У старэйшых класах таксама — было месца алкаголю. Кайф быў у тым, што гэта забароненая тэма. Мы ўяўлялі сябе вельмі крутымі — гэта ж дарослае, адрэналіну прыдавала. Трэба ж было неяк яшчэ яго набыць непаўналетнім. Гэта была спроба паказаць, што мы не зусім батаны.
Я хацела паступаць на журфак, гэта мара ў мяне была з класа 4−5. І так хацела ў Мінск! Калі казала пра гэта, усе мне адказвалі, што гэта нерэальна, куды ты паедзеш… Але мяне вельмі падтрымлівала мама. Таму, можа, мы і паехалі спачатку ў Магілёў.
У 17 год я паступіла ў Мінск на журфак, спецыяльнасць — «літаратурнае рэдагаванне». Першае ўражанне было — расчараванне. Прадметы, якія падаваліся крутымі ў раскладзе, у жыцці былі зусім іншым. Зноў жа: усё выратавалі людзі. Было шмат вольнага часу і можно было займацца творчасцю, а вучоба — так…
каб проста атрымаць дыплом. Не магу сказаць, што гэта была лепшая адукацыя, але я не шкадую пра свой выбар і гэтыя пяць гадоў на журфаку
Калі вясковыя сябры даведаліся пра маё паступленне, яны пачалі патроху выбірацца ў Магілёў. Бо у нас Магілёў - гэта такая вяршыня. Калі ты дабраўся з вёскі ў Магілёў, то ўсе — далей нават і не спрабуй.
Я не ведаю, адкуль гэта бярэцца. Нават маі родзічы зараз кажуць мне: «Вось ты ў Мінску стала такой». Яны не звязваюць гэта з тым, што я вырасла, нешта рабіла, вучылася. Адчуванне, што ўсё ў Магілёве і ў вёсцы — гэта ўсё другараднае. Але для мяне асаблівай розніцы паміж жыццём у Магілёве і ў Мінску няма. Тым больш зараз: усё развіваецца. Магазіны, кафэшкі, дастаўкі, усе сеткавыя штукі… На побытавым узроўні зараз дакладна ўсё тое ж самае — можа, 5−10 гадоў назад сапраўды так не было. Калі я паступіла, у мяне было жаданне вярнуцца назад. І першыя гады ў Мінску ўвогуле было няўтульна. Але потым так склалася, што я вышла замуж і тут засталася. Хаця мяне і так усе падначвалі, што трэба заставацца. Гэта нешта правінцыйнае: тыпу калі вярнуўся з Мінску, значыць, нешта не склалася.
Дарэчы, замужжа таксама не было маёй мэтай. З мужам мы пазнаёміліся на Школе маладога літаратара. Спачатку проста сустракаліся, потым з’ехаліся. Увогуле мы не спяшаліся. Прычына шлюбу даволі банальная: было размеркаванне і мая заяўка была ад прыватнай кампаніі. Гэта нервовае мерапрыемства: нават калі ў цябе ёсць заяўка, гэта нічога ўвогуле не гарантуе. Мне сказалі, што для падстрахоўкі лепш мець падставу застацца ў Мінску. Мы абмеркавалі гэта з хлопцам, вырашылі, што нікуды ехаць, калі што, мы не хочам, таму лепш распісацца. Распісалісь. Вось ужо пяць гадоў разам.
З бацькам я амаль не стасуюся, а з маці ў нас блізкія адносіны. Зараз ёй 53. Яна часам мяне здзіўляе. Многія рэчы я сама не імкнуся з ёй абмяркоўваць, але яна прытрымліваецца даволі талерантных і прагрэсіўных поглядаў. Праўда, калі гаворка пра тую ж палітыку, яна не тое што не падтрымлівае, а трошкі асцярожна размаўляе. Ёсць яшчэ нейкі страх, што гэта небяспечная тэма. А канфліктаў у нас няма.
Пра дзяцей маці таксама размоў не заводзіць. У мяне ёсць старэйшы брат — яму зараз 31, — і ён ажаніўся даволі рана. Маці ўся ў яго ўнуках-дзецях. Маю пазіцыю яна ведае: зараз не плануем, хочам папрацаваць, паездзіць па свеце, паглядзець. Гэта больш бабулі і цёткі запытваюць, чаму няма так доўга дзяцей, ці ёсць праблемы. А чаму доўга? Мужу 30, мне 26 — гэта нармальна.
Зараз я займаюся SMM, працую на сябе — адкрыла ІП. Зразумела, што ў агенцтве гэта большая праца і меншыя грошы, а ў адной кампаніі — гэта проста невялікія заробкі. Неяк само так атрымалася: шукала працу, трапляліся кліенты… Работа вырасла з часоў універа — я падпрацоўвала. Так паступова за 3−4 гады — пракачалася.
Пасля ўніверу і размеркавання наступіў нейкі крызіс. Да яго ты жыў па плану: усё было запраграмована. Адвучыцца, адпрацаваць размеркаванне, адшукаць працу, — выйсці замуж — агульныя такія маркёры «даросласці». І калі ўсё гэта ўжо зроблена, гэта разгублівае і расхалажвае. Не ведаеш, а чаго ты на самой справе хочаш. Я зразумела, што пакуль дакладна не хачу вучыцца, бо вучобы было зашмат. Хочацца больш паездзіць, паглядзець свет.
Я адчуваю, што ў Беларусі два паралельныя міры. Тут, у Мінску, у мяне сябры-айцішнікі, якія добра зарабляюць і вандруюць па свеце. А калі я прыязджаю да бабулі, то бачу яе знаёмых, якія працуюць за 120 рублёў на ферме без выходных, пьюць і расцяць сваю кароўку. Спачатку мне здаецца, што жартамі пра памяркоўнасць людзі прыніжаюць самі сябе, але потым бачыш іншае жыццё… І блін, так яно і ёсць. А галоўнае: ты не разумееш, дзе сапраўднае жыццё.
Калі я скажу бабулі, што я магу на 50 рублёў проста замовіць ежы, яна адкажа: «Да ты што, гэта ж можна паўмесяцы на гэта жыць!» Для яе гэта балючая тэма, яна заўсёды запытвае: а колькі гэта каштуе, а гэта… Мне нават сорамна ёй прызнавацца, што ў мяне высокі заробак для таго, каб траціць грошы на дробязі, якія не вартыя ўвагі, на яе погляд.
Мне здаецца, што ад такой сітуацыі ўсе стаміліся, але ніхто не хоча пра гэта гаварыць. Часам я запытваюся ў мамы, чаму ніхто з іх нічога не робіць. І чую: «Ну, а што рабіць?.. Ну куды я пайду? Я ж ужо 25 гадоў адпрацавала ў школе, каму я патрэбна?» Яны лепшага не бачылі і не жадаюць бачыць. Не скажу, што гэта абыякавасць, гэта ўжо апатыя.
Зараз, калі я прыязджаю ў вёску, бачу, што калі прэзідэнт прамаўляе па тэлевізару, то яго могуць пераключыць. То-бок падтрымкі няма, але і агрэсіі няма. Напэўна, беларусы такія: «А хто іншы?»
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Мои родители приехали в Минск из Новогрудка, а я родился уже здесь, на краю города — в Курасовщине. Почти всю жизнь — с рождения и до 25 лет — я провел в общежитии Плодоовощного комбината, которое получила моя мама. Она там проработала недолго, но из общежития не выселили. Ну, а куда нас выселить?
От садика у меня остались только чудесные воспоминания, даже до сих пор общаемся с некоторыми ребятами того времени. Садик, кстати, назывался «Дюймовочка» и был в ста метрах от дома. Да, у них есть в Минске названия, не знаю зачем. Я, как и многие ребята, бегал по гаражам, заброшенным домам.
У меня была школа рядом с домом, но меня туда не хотели отдавать. Эта школа была белорусскоязычной, а у мамы был аргумент: «Ну вот представь, как ты будешь физику или химию на нем учить? Вот скажи мне, как будет гелий по-белорусски!» Я думал: «Действительно, как будет гелий-то…» Понятия не имел. Меня отправили в школу, которая находилась через остановку.
Потом, когда я был в шестом классе, меня отправили в школу-интернат для детей-сколиозников. Там была пятидневка: приходишь утречком в понедельник и только в пятницу днем можешь вернуться домой. Я довольно высокий — сейчас «без пяти два» — и поэтому у меня было искривление позвоночника. Появилась возможность попасть в эту школу — и меня отправили. Помогло: было неровно градусов на 14, а сейчас — на три.
В интернате был жесткий распорядок дня. В 7 утра — зарядка. Неважно: жарко, холодно, снег, дождь — без разницы. В учебных классах вместо трех рядов парт был только один и еще три ряда так называемых топчанов — это такая специальная парта, на которой ты как бы лежа занимаешься. Боже, как на ней было прекрасно лежать… И спать во время уроков. По сути, это было как в шезлонге — в такой же позе. Это делается, чтобы всегда была ровная спина. А за столами сидели те, кто носили корсеты.
Потом я вернулся в свою старую школу — это было как раз в тот год, когда появились все эти «девятые штрихи»… Там были профили, но я в год распределения был в другой школе и особыми умом и сообразительностью не отличался. Меня запихнули в музыкальный класс. К музыке я никакого отношения не имел, и все меня от этого люто ненавидели. Потому что после уроков все шли на музлит, сольфеджио, хор, еще что-то… А я шел домой. Меня пытались пристроить на какие-то курсы по ударным. Но все как-то быстро закончилось. Не помню: то ли я закончился, то ли курсы.
После школы я поступил даже в Минский колледж предпринимательства. Специальность — «турагент-экскурсовод». Мне была интересна география, я уже к тому времени успел поавтостопить по Беларуси. На месте я не сидел — особенно нигде не приживался. Не сказать, что я был «людимый» парень.
Чем я только по жизни не занимался… У меня была шайка, которая собирала цветмет. Я думал: «Блин, я стану крутым барыгой». Это были офигенные бабки: я даже сейчас не всегда столько зарабатываю, сколько зарабатывал в 14. Еще я работал монтажником в Свято-Елизаветинском монастыре в Новинках. Отец знакомого был бригадиром — меня туда взяли. Есть всякие церковные выставки — «Мед», еще что-то… Вот такие палатки мы делали — по всей Беларуси и России, вплоть до Омска.
Частенько на многих работах не смотрят на твое образование или навыки — я с этим столкнулся. Тебе дают какой-то пробный период. Справляешься — молоток, вообще красава, давай дальше. Туда, где нужно какое-то специализированное образование, я не попадал. Хотя мое последнее место работы после того, как я успел еще побыть бариста, — системный администратор в довольно неплохой конторе. Я просто делал ту часть работы, которую никто не хотел делать и никому она не нравилась. Нашли вот такого наивного дурачка — мне как раз хотелось чего-то новенького и развиваться.
Вообще, я часто занимался таким, о чем, может, даже не стоит рассказывать. С одним товарищем, например, открывали подставные фирмы. Нищета, безнадега и непуганность — вот три столпа, на которых держатся люди, которые этим занимаются. В основном все они из неблагополучных семей, у которых нет перспектив и надежд. У меня тоже была моя Курасовщина: я думал, что как в общаге там родился, так в общаге там и помру.
Общаги уже нет, так что помру я не там. Мировоззрение не особо изменилось. Меня, наверное, только какой-то случай или шанс спасет. То, что я не сижу, не спился или не сторчался, это не мои усилия, просто так склаўся лёс. Было такое, что я даже предъявлял матери, мол, чем ты думала, когда собралась рожать ребенка в 94-м году? Ты в общаге, вокруг — п… ц, у тебя нихрена нет, мужик так себе надежный, как оказалось… Естественно, никаких нормальных ответов я не услышал.
В прошлом году меня выписали из общежития в никуда по постановлению суда — я там жил один, уже без матери с 21 года. Были проблемы в отношениях с девушкой, в итоге мы расстались. Умер кот, которого я знал 20 лет. Получил нервный срыв — даже похудел на шесть килограммов, хотя я и без того дрыщавый. Ну, и мне пришла повестка — в этом состоянии я на нее просто забил.
Потом собрался в кучку и решил закрыть вопрос с армией. Нашел лазейку: раз я нигде не зарегистрирован, я вроде как бомж и не приписан ни к какому комиссариату. Следовательно, снимаюсь с учета и освобожден от армии. При этом я не имею военного билета и на работу устроиться официально не получится. Я никуда не прописывался, но понимал, что работы у меня тоже не будет — только если какой-нибудь совсем левой, чтобы заработать просто на хлеб.
Я подумал, что так же в черную я могу работать в любом другом месте, только еще попутешествовать. Мне еще подкинули идею, что можно работать в Китае учителем английского — а он у меня неплохой. К тому же я высокий и голубоглазый — для них это считается презентабельным видом и по сути платят только за это. Я пособеседовался и решил, что надо ехать.
Лететь самолетом — большие деньги. Подумал прокатиться по России сначала и заглянуть в Грузию. Туда я так и не попал: выехал в начале марта — все границы закрыли. Сейчас я нахожусь во Владивостоке. Сюда я доехал автостопом. Работу нашел через людей, у которых снимал жилье. Предложили: «Хочешь камчатского краба чистить?» Я ответил: «Хочу! Пофигу, деньги же». Это, конечно, контрабандный краб.
Моя мама очень далека от политики. Почти все выборы она ходила и голосовала за Лукашенко, потому что «ну, а кто еще». Может, только на прошлые не ходила, потому что я ей плешь проел уже, объясняя, что достойных нет не потому что их нет, а потому что он их всех выкосил. А те достойные, что остались, даже не суются туда.
Иногда я подсчитываю все налоги, которые мы платим: получается, 48%, если учитывать все. То есть я половину отдаю — и где результат? Хотя в сравнении с Россией у нас еще все не так плохо — здесь вообще п… ц. У нас все-таки есть кое-какой порядок. Но я понимаю, что это так, потому что сколько там той Беларуси. В России у некоторых губернаторов больше «владений». Мне бы хотелось вернуться домой. Может быть, потому что я не знаю никакого другого мира, кроме Беларуси.
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Александр Лукашенко в этом году является президентом Беларуси уже 26 лет подряд. Значит, людям, которые родились в 1994-м, сейчас столько же. Они - ровесники его власти....
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