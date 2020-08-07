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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уборочная кампания в Беларуси перебралась за экватор По стране уже намолочено более 4 миллионов 700 тысяч тонн зерна. Из них более миллиона на счету аграриев Минской области. Там некоторые хозяйства уже завершают жатву....

По стране уже намолочено более 4 миллионов 700 тысяч тонн зерна. Из них более миллиона на счету аграриев Минской области. Там некоторые хозяйства уже завершают жатву. В этом году погода способствовала быстрой и продуктивной работе. Самые хлебные места центрального региона увиделаЗа моей спиной - самые урожайные поля Минской области. Из года в год аграрии Несвижского района – среди лидеров жатвы. К слову, здесь уже подводят итоги хлебного сезона. Работа комбайнеров практически завершена.Это финальные гектары на пшеничных полях. Свой план на этот агросезон в "Городее" выполнили ровно за две недели. Продуктивной работе способствовала не только погода, но и соревновательный дух. Лучшие хлеборобы хозяйства получают заслуженные награды. Георгий Лихута - неизменно среди победителей такого турнира. Опытный механизатор уже 31 год за рулем комбайна.В результате - одни из самых высоких показателей в области. Урожайность зерновых в Несвижском районе растет с каждым годом.В целом в районе осталось убрать меньше 20% площадей. Уже завтра часть техники отправится на помощь коллегам в Смолевичский район.Там пока обработано чуть больше трети территорий. К слову, выращивают сельхозкультуры и в тандеме со специалистами Академии наук. На этих полях не просто зерно - семенной материал, который потом отправится в разные хозяйства страны. И через год даст новый урожай.Только в Минской области уже намолотили свыше миллиона тонн хлеба. Это примерно одна четвертая от общего каравая. Тем временем он продолжает расти.Завершить жатву планируют в течение 2 недель. Если позволит погода. Так что, у аграриев еще остается время, чтобы сделать весомый вклад в общее хлебное дело.