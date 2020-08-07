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Уборочная кампания в Беларуси перебралась за экватор

07.08.2020 22:36 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

По стране уже намолочено более 4 миллионов 700 тысяч тонн зерна. Из них более миллиона на счету аграриев Минской области. Там некоторые хозяйства уже завершают жатву. В этом году погода способствовала быстрой и продуктивной работе. Самые хлебные места центрального региона увидела Александра Кавелич. 



За моей спиной - самые урожайные поля Минской области. Из года в год аграрии Несвижского района – среди лидеров жатвы. К слову, здесь уже подводят итоги хлебного сезона. Работа комбайнеров практически завершена. 

Это финальные гектары на пшеничных полях. Свой план на этот агросезон в "Городее" выполнили ровно за две недели. Продуктивной работе способствовала не только погода, но и соревновательный дух. Лучшие хлеборобы хозяйства получают заслуженные награды. Георгий Лихута - неизменно среди победителей такого турнира. Опытный механизатор уже 31 год за рулем комбайна. 

Георгий Лихута, старший комбайнер сельхозпредприятия: "Были годы, когда я и по 4 тысячи намолачивал. Сейчас уже не хватает немного площадей, но стараемся выжать, что можем".

Николай Соловей, руководитель сельхозпредприятия: "8 механизаторов работают, комбайнеры -  это элита хозяйства. Те, кто получал награды, уже 10-15 лет работают. Конечно, готовим молодую смену, чтобы были помощниками, чтобы пробовали работать". 

В результате - одни из самых высоких показателей в области. Урожайность зерновых в Несвижском районе растет с каждым годом. 

Виктор Худницкий, первый зампредседателя Несвижского райисполкома: "Погода нам  сопутствовала,  и, соответственно, шесть с половиной центнеров прибавки к  прошлому году - это результат. Для Несвижского района это очень весомый результат".

В целом в районе осталось убрать меньше 20% площадей. Уже завтра часть техники отправится на помощь коллегам в Смолевичский район. 

Там пока обработано чуть больше трети территорий. К слову, выращивают сельхозкультуры и в тандеме со специалистами Академии наук. На этих полях не просто зерно - семенной материал, который потом отправится в разные хозяйства страны. И через год даст новый урожай. 

Вадим Костеневич, директор сельхозпредприятия: "Наша задача главная - это не только получить зерно на корм, фураж, на комбинаты хлебопродуктов, но и для реализации семян. Мы начали уборку озимой пшеницы сорта "Элегия". Это популярный сорт, который районирован не только в Беларуси".

Только в Минской области уже намолотили свыше миллиона тонн хлеба. Это примерно одна четвертая от общего каравая. Тем временем он продолжает расти. 

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Намолочено зерна 4 777 тысяч тонн. При урожайности 38,2 центнера с гектара. Фактически это сегодня больше на 6 центнеров к уровню предыдущего года. Уборка перешла свой экватор, 3 области намолотили по миллиону тонн. Мы рассчитываем, что при 14 погожих днях уборка будет закончена".

Завершить жатву планируют в течение 2 недель. Если позволит погода. Так что, у аграриев еще остается время, чтобы сделать весомый вклад в общее хлебное дело. 

 
 
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По стране уже намолочено более 4 миллионов 700 тысяч тонн зерна. Из них более миллиона на счету аграриев Минской области. Там некоторые хозяйства уже завершают жатву....
 
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