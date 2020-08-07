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На БелАЭС начали загрузку ядерного топлива

07.08.2020 22:08 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Другими словами - сделан первый шаг к физическому пуску нашей атомной станции. Еще около месяца эксперты будут частями загружать тепловыделяющие сборки, испытывать, перепроверять.


И уже этой осенью на БелАЭС планируют получить первую электроэнергию. Наш корреспондент Юлия Гризунт наблюдала исторический момент прямо на месте событий.

Почти 10 лет, говоря о БелАЭС, журналисты часто называли ее главной стройкой страны. Сейчас так сказать можно едва ли. На территории все меньше строителей - больше атомщиков. 

Для того чтобы заработала такая система, не получится просто нажать кнопку "Пуск". Это трудоемкая работа - не на одну неделю. И сегодня она официально началась. В реактор первого энергоблока начали загружать ядерное топливо. 

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси: "Это один из этапов сооружения АЭС. Всего будет загружено 163 тепловыделяющих створки, и это будет полная загрузка реактора топливом". 

Более 40 таких кассет загрузили сегодня. В каждой - 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 м. Вес топлива в одной кассете - 571 кг!

Это центральный зал реакторного здания. И сейчас здесь, пожалуй, в последний раз собралось такое количество людей. После того как ядерное топливо загрузят и пройдут все необходимые проверки, зал закроют, здесь смогут находиться одновременно всего до 5 человек для работы с непростым оборудованием.


На БелАЭС начали загрузку ядерного топлива


Первую электроэнергию на БелАЭС планируется получить осенью 


Это случится где-то через месяц. Именно столько надо специалистам для того, чтобы подготовиться к запуску. 

Александр Конюк, начальник реакторного цеха: "Мы должны загрузить в активную зону 163 тыс., уплотнить контур наш, корпус реактора, проверить плотность, выполнить все испытания, выйти на параметры горячей обкатки, еще раз провести все регламентные испытания. И только после этого мы начнем распаливать наше топливо".

А значит, первую электроэнергию на Белорусской АЭС могут получить уже нынешней осенью. Продолжается и работа на втором энергоблоке. Он должен быть сдан в середине 2022 года. 


В 2022 году планируют сдать 2-й энергоблок БелАЭС 

Александр Локшин, первый заместитель гендиректора по операционному управлению госкорпорации "Росатом": "Через год-два эта работа закончится. Но мы строим в мире много блоков, и уже в двух стройках участвуют белорусские специалисты.  Это Курская АЭС и на станции в Бангладеш. Так что, мы надеемся, сотрудничество не прекратится с вводом в эксплуатацию белорусской станции".

Важная часть возведения атомной станции - контроль ее безопасности на разных этапах строительства и ввода в эксплуатацию. Чтобы держать этот важный вопрос на постоянном контроле, руководство АЭС постоянно приглашало экспертов МАГАТЭ. Белорусские атомщики внимательно следовали всем рекомендациям. Как следствие - в Международном атомном агентстве высоко оценили скрупулезность белорусов. 

Вэй Хуан, директор отдела планирования, информации и управления знаниями МАГАТЭ: "Мы провели две миссии по оценке развития инфраструктуры, предварительную миссию по подготовке станции к эксплуатации и ряд миссий по оценке безопасности. Мы высоко оцениваем прогресс белорусской стороны и хотим дальше работать с вами".


На БелАЭС начали загрузку ядерного топлива


БелАЭС позволит обеспечить около трети потребностей страны в электроэнергии 


Ввод БелАЭС в эксплуатацию позволит обеспечить около трети потребностей страны в электроэнергии. Электричество заменит миллиарды кубометров газа. И только по предварительным подсчетам, тем самым уменьшит выброс парниковых газов на 7 миллионов тонн! Кроме этого, это еще и новый стимул для развития эко-транспорта, промышленности и науки. 

 
 
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Другими словами - сделан первый шаг к физическому пуску нашей атомной станции. Еще около месяца эксперты будут частями загружать тепловыделяющие сборки,...
 
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