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Первую электроэнергию на БелАЭС планируется получить осенью





В 2022 году планируют сдать 2-й энергоблок БелАЭС





БелАЭС позволит обеспечить около трети потребностей страны в электроэнергии

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На БелАЭС начали загрузку ядерного топлива Другими словами - сделан первый шаг к физическому пуску нашей атомной станции. Еще около месяца эксперты будут частями загружать тепловыделяющие сборки,...

Другими словами - сделан первый шаг к физическому пуску нашей атомной станции. Еще около месяца эксперты будут частями загружать тепловыделяющие сборки, испытывать, перепроверять.И уже этой осенью на БелАЭС планируют получить первую электроэнергию. Наш корреспондентнаблюдала исторический момент прямо на месте событий.Почти 10 лет, говоря о БелАЭС, журналисты часто называли ее главной стройкой страны. Сейчас так сказать можно едва ли. На территории все меньше строителей - больше атомщиков.Для того чтобы заработала такая система, не получится просто нажать кнопку "Пуск". Это трудоемкая работа - не на одну неделю. И сегодня она официально началась. В реактор первого энергоблока начали загружать ядерное топливо.Более 40 таких кассет загрузили сегодня. В каждой - 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 м. Вес топлива в одной кассете - 571 кг!Это центральный зал реакторного здания. И сейчас здесь, пожалуй, в последний раз собралось такое количество людей. После того как ядерное топливо загрузят и пройдут все необходимые проверки, зал закроют, здесь смогут находиться одновременно всего до 5 человек для работы с непростым оборудованием.Это случится где-то через месяц. Именно столько надо специалистам для того, чтобы подготовиться к запуску.А значит, первую электроэнергию на Белорусской АЭС могут получить уже нынешней осенью. Продолжается и работа на втором энергоблоке. Он должен быть сдан в середине 2022 года.Важная часть возведения атомной станции - контроль ее безопасности на разных этапах строительства и ввода в эксплуатацию. Чтобы держать этот важный вопрос на постоянном контроле, руководство АЭС постоянно приглашало экспертов МАГАТЭ. Белорусские атомщики внимательно следовали всем рекомендациям. Как следствие - в Международном атомном агентстве высоко оценили скрупулезность белорусов.Ввод БелАЭС в эксплуатацию позволит обеспечить около трети потребностей страны в электроэнергии. Электричество заменит миллиарды кубометров газа. И только по предварительным подсчетам, тем самым уменьшит выброс парниковых газов на 7 миллионов тонн! Кроме этого, это еще и новый стимул для развития эко-транспорта, промышленности и науки.