Лукашенко: аграриев на выборы не надо дергать

Источник материала: Tut.by

Сейчас первостепенное внимание аграриев должно быть приковано к уборочной кампании. Об этом сказал Александр Лукашенко во время поездки в ОАО «Гастелловское» в Минском районе, где ему доложили о ходе уборочной кампании в стране.



Фото: president.gov.by

Как сообщает пресс-служба президента, во время поездки глава государства также поинтересовался социально-политической обстановкой в регионе.

— Какова у тебя ситуация политическая? Выборы же идут. Но не отвлекайся, на выборы людей не дергай, — обратился Александр Лукашенко к губернатору Минской области Александру Турчину. — Есть возможность, пусть подойдут досрочно проголосуют. Но потерять такой урожай ради какой-то политики — это будет идиотизм полный.

Президент отметил, что аграрии сейчас работают днями в поле и мало внимания обращают на избирательную кампанию.

— Это у нас в Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили. Это, конечно, не для крестьян, — добавил он.

Как рассказали Александру Лукашенко, например, в ОАО «Гастелловское», которое он сегодня посещал, средняя зарплата составляет почти 1,4 тыс рублей. Кроме того, благодаря президентскому указу, с 2016 года система приобретения квадратных метров в сельской местности стала более прозрачной, жителям агрогородков и деревень стало проще получить в собственность дома и квартиры предприятий АПК.

«Надо иметь эту зарплату — и крестьяне будут довольны», — считает Лукашенко.