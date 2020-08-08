Источник материала: БT

БНБК будет способствовать повышению эффективности АПК

И. Крупко: Экспорт продовольствия за полугодие превысил $2,7 млрд

А. Лукашенко аграриям: Уборка зерновых колосовых должна закончиться в течение трех дней

Техники хватает!

В мире растет спрос на рапс

А. Лукашенко: У нас вся уборка еще впереди

Президент: Нельзя потерять урожай ради политики

Будем с хлебом!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уборочная кампания на особом контроле у Президента Продовольственная безопасность. На нее сегодня не покладая рук работают аграрии всей страны. От того, как мы проведем уборочную, зависит в целом развитие нашего...

Продовольственная безопасность. На нее сегодня не покладая рук работают аграрии всей страны. От того, как мы проведем уборочную, зависит в целом развитие нашего сельского хозяйства и, в частности, будем ли мы с хлебом. Уборочная-2020 в Беларуси в самом разгаре. Работа на полях кипит по всей стране. Наш каравай с каждой минутой прибавляет в весе. На сегодняшнее утро собрали 5 миллионов тонн. Уборочная кампания всегда на особом контроле у Президента.Темп и нюансы работ, обеспеченность топливом, экспортные планы - все это важно. И об этом сегодня говорили на полях хозяйства "Гастелловское" - одного из самых эффективных предприятий аграрной сферы. У них есть чему поучиться, ведь тем, кто занят реальным делом, не до спекуляций на политическом поле.продолжит.Жаркий август балует погодой. Кажется, еще только утро, а припекает неслабо. И пока минчане спешат за город, за МКАДом работа кипит. Какие выходные?! У тех, кто трудится на земле, сплошные аграрные будни - с утра и до самого вечера!Поля "Гастелловского" сразу за кольцевой. Хозяйство крепкое. Гастелловцам повезло с коллективом и с землей - выжимают до сотни центнеров с гектара. Остальные в среднем вдвое меньше.Звание передовиков обязывает держать марку - мясом и молоком кормят столичных жителей.Землю не обманешь! Схалтуришь - и вот такой урожай уже не получишь. Важно все: и погода, и технологии и кадры. Но выкладываться нужно на полную, чтоб вот такая пшеница стояла стеной.В полях с аграриями и Президент. Александр Лукашенко, конечно, знает, как проходит жатва. Но ежегодно вникает в детали уборочной кампании, чем живет село, какие есть проблемы. А как иначе, когда на кону вопрос продовольственной безопасности? Доклад профильного министра покажем наглядно.Уже на это утро урожай 5 миллионов тонн. Экватор уборочной пройден. Больше половины площадей убрано. По-прежнему три области-миллионника. Это Минский, Брестский и Гродненский регионы. Урожайность в районе 40 центнеров с гектара.Александр Лукашенко упоминает биотехнологическую корпорацию неслучайно. В графике Президента уже в понедельник значится БНБК. Держит лидер в уме этот масштабный проект. Да, это новое производство, важное для региона. Но прежде всего это инновации в жизнь. Если просто - из зерна получают аминокислоты и премиксы. Настоящий суперфуд для животных! В итоге выходим на совершенно другие результаты по мясу и молоку и совсем другую эффективность АПК. Ну а спрос на продовольствие в мире только растет. Отрасль уже заметно плюсует.Об этом министр расскажет и Президенту. Продаем продовольствие в 104 страны. Оживает СНГ, растет Китай, а еще поставки в Персидский регион, Африку и ЕС, несмотря на их заградительные пошлины. Александр Лукашенко с самого начала пандемии не уставал твердить, как важно работать и не останавливаться.Никакие инновации не отменяют хозяйственный подход: важно не потерять ни зернышка. Погода в этом году благоволит аграриям, так и работа должна спориться.Конечно, без мощной техники на поле как без рук. Это раньше механизаторы ломали голову, как на старых комбайнах день продержаться. Вот уж правда была битва за урожай! Сегодня на хорошей машине можно на уборочной заработать до 200 рублей за день.Новинку гомельского завода - суперкомбайн - Президент тестировал лично.Он отметил, что хотел бы еще раз посмотреть комбайн Гомсельмаша GS2124, который два года назад уже испытывал на полях ОАО "Александрийское" в Шкловском районе:Интересно, что сегодня покупатели разметают рапсовое масло. Продукт считается более полезным и модным - его все чаще используют шеф-повара крутых ресторанов. В Европе производство упало, а спрос нет. Беларусь наряду с Россией и Украиной в тройке крупнейших поставщиков рапсового масла на рынок ЕС.Не зря говорят: мы то, что мы едим! Хорошие продукты влияют на качество жизни. Для всех актуально. Даже говоря о заготовке кормов, Президент делает акцент именно на качестве - как сохранить их с толком, без потерь. Впрочем, у аграриев голова болит не только об этом, ведь полностью урожай в закромах страны будет к концу осени. Труд на земле непростой, но тем, кто нас кормит, готовы подставить плечо.По словам министра, главная сложность заключается в обеспечении хозяйств топливом., - сказал Иван Крупко. Глава государства поручил Администрации Президента проработать возможные варианты поддержки., - поручил Президент. Замглавы Администрации Дмитрий Крутой ответил, что варианты поддержки прорабатываются, определенные схемы уже есть.Все нужно делать вовремя. Это прекрасно знает профильный министр. Легкого года на селе вообще не бывает - то засушит, то зальет. Но сроки, техника, технологии, люди - вот слагаемые успеха в АПК.Первая уборочная для назначенного весной министра - серьезный экзамен. Настоящий экзамен на зрелость и состоятельность сегодня сдает и вся страна. Пройти этот период хочется спокойно. Тем, кто занят реальным делом, не до спекуляций на политическом поле.Пока обсуждали все моменты уборочной, работа на поле не останавливалась. В это горячее время дорога каждая минута. Тем, кто здесь трудится, понятно без слов: это в сказках можно рассчитывать на чудо, в реальной жизни все возможно только ценой собственных усилий и только своим трудом.