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Развитие пищевой промышленности обсудили у Президента

12.08.2020 08:54 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Активизировать работу на внешних рынках и нарастить экспорт продовольствия. Такую задачу для пищевой промышленности поставил Президент Беларуси. Состояние дел в отраслях - сахарной, кондитерской и пивоваренной - стало темой совещания во Дворце Независимости.  В этом году под влиянием пандемии экономика работает в непростых условиях. Чтобы не потерять рынки и не ухудшить финансовое положение заводов, Президент нацеливает предприятия на рост экспортных продаж. В приоритете - снижение себестоимости производств - это острый вопрос для сахарных заводов. Его решение повысит эффективность и обеспечит конкурентную цену белорусской продукции. Сахар - весомая часть затрат для кондитерских предприятий. На повестке было объединение белорусских заводов в холдинг, но с учетом организационных и правовых сложностей  сошлись на создании Союза кондитеров - его сформируют в ближайшее время.


Беларусь обеспечит пивоваров собственным сырьем


Президент также поставил задачу закрыть потребности страны в собственном сырье под нужды пивоваров. Сегодня аграрии обеспечивают отрасль ячменем лишь наполовину. Остальное импортируется. Глава концерна выразил уверенность, что в следующем году предприятия смогут полностью перейти на ячмень с белорусских полей. 

 
 
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Активизировать работу на внешних рынках и нарастить экспорт продовольствия. Такую задачу для пищевой промышленности поставил Президент Беларуси. Состояние дел в...
 
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