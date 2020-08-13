«Надо остановить насилие». Известный аудитор обратился с острыми вопросами к Совмину, силовиками и ЦИК

Источник материала: Tut.by

Текущие события в Беларуси не оставляют равнодушными многих известных людей. В том числе и бизнесменов. Выразить свою гражданскую позицию согласился и руководитель белорусского отделения международной аудиторской компании EY «Эрнст энд Янг» Павел Лащенко. Приводим его мнение практически без купюр.



Фото: пресс-служба EY

Рабочий вопрос к генпрокурору, председателям Верховного суда и Конституционного Суда

Уважаемые Александр Владимирович Конюк, Валентин Олегович Сукало и Петр Петрович Миклашевич, к вам обращается руководитель белорусского отделения международной аудиторской компании EY «Эрнст энд Янг» где работают 578 человек, из которых 400 сотрудников младше 26 лет. Это моя большая рабочая семья. Это мои друзья и младшие товарищи. В настоящее время два моих сотрудника задержаны и находятся в Жодино и на Окрестина — Павел Павлович (24 года) и Степан Иванов (23 года).

Ребята были задержаны 8 и 10 августа, один как участник мирного митинга и другой по дороге домой, соответственно. Полагаю, что таким образом были нарушены их основные гражданские права по равенству всех белорусов перед законом, свободе передвижения и по свободному выражению своих мнений и убеждений, в том числе, путем собраний, митингов, уличных шествий - которые разрешены в соответствии со статьями 22, 30, 33 и 35 Конституции Республики Беларусь. И в настоящее время у адвоката нет возможности связаться с ними и принять участие в ожидаемых судебных заседаниях, которые проходят в «закрытом» режиме.

И как я вижу таких человеческих трагедий в Беларуси по меньшей мере 7000, когда на работу не вышел чей-то сотрудник или домой не вернулся чей-то сын, отец, мама или дочь. Поэтому, на основании статьи 41 Уголовно-процессуального кодекса (право на защиту) я прошу немедленно допустить адвокатов к задержанным и требую освобождения задержанных сотрудников EY и других, мирно выражающих свое мнение, граждан Республики Беларусь, насильно удерживаемых.

Детский вопрос к милиции

Уважаемые Юрий Хаджимуратович Караев и председатели исполнительных комитетов, к вам обращается многодетный отец, у которого 5 детей, включая несовершеннолетних — 13,11,3 и 1 годик. Подскажите, пожалуйста, как ответить на вопрос ребенка, почему милиция бьет людей? Как ответить на вопрос, что люди сделали, что милиция их бьет?

Мы все с детства учим детей базовым понятиям: милиционеры хорошие, они защищают нас от преступников. Как в таких обстоятельствах можно учить ребенка этому?



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Как получилось так, что по телевидению черное называют белым, а белое черным? В детстве мне родители читали стихотворение Маяковского «Что такое хорошо, а что такое плохо». Это стихотворение читали и нашим милиционерам, сотрудникам ГАИ, и тем полковникам, и генералам, которые отдают приказы. Как сейчас вы читаете это стихотворение вашим детям и вашим внукам? Вместо того, чтобы помочь реализовывать свои права, сотрудники правопорядка с помощью действующего законодательства (ссылаясь на то, что они имеют такое право) избивают людей. Почему мы дожили до такого состояния, когда ПРАВО-охранительные органы выступают антонимом к ПРАВО-защитным организациям?

Несмотря на скопления людей на улицах в эти дни августа — там совсем не страшно ходить. Страшно становится, когда приезжает ОМОН, ГАИ и другие люди в форме. Почему мы видим видеосвидетельства со всей страны, где люди в форме впятером избивают безоружных лежащих на земле граждан, хватают мирных людей на улицах, разбивают стекла в автомобилях, не соблюдая никакие процессуальные нормы.

Системность и безнаказанность данных событий наводит на мысль, что это не просто «самодеятельность» отдельных сотрудников, а может быть прямым приказом сверху действовать вне правового поля против мирных (в абсолютном своем большинстве) граждан.

Это не Майдан в Украине или противостояние протестующих в США. По данным СМИ, за четверо суток десятки тысяч митингующих не подожгли ни одной машины, не разбили ни одной витрины… Потому что белорусы не такие, они знают цену труда и вещей. У них в руках только телефоны с фонариками: никакого оружия! И за это их избивают дубинками, закидывают свето-шумовыми гранатами, стреляют резиновыми пулями и давят автозаками, да так, что в больницах уже более 200 покалеченных людей и минимум двое погибших.

Категорически осуждаю насилие в любой форме. Уважаемые Юрий Хаджимуратович и руководители исполнительных комитетов прошу остановить насилие, со стороны ПРАВО-охранительных органов по отношению к мирно митингующим белорусам.

Технический вопрос к Совету министров ИТ-страны и администрации ОАЦ и ПВТ

Уважаемый господин премьер-министр, господа министры и руководители администраций, к глубокому моему сожалению, я вынужден констатировать, что с середины дня 9-августа и до утра 12-го августа — трое суток и два полноценных рабочих дня мы не имели полноценного доступа в Интернет, что фактически погрузило страну в информационный вакуум. Как будто кто-то и впрямь решил провести эксперимент в масштабах страны и нажал на заветную кнопку и сказал всем белорусам помолчать для всего мира. Как работать организациям, большинству из которых жизненно важно связь и доступ в Интернет, включая нашу организацию, где 80% выручки составляет экспорт услуг? Это огромный экономический и имиджевый удар по бизнес-процессам всех высокотехнологичных компаний в Беларуси и выстрел в ногу собственной экономике, которую необходимо спасать от последствий COVID-19.

Отключение интернета, согласно cost of netblocks , это минимум 56 миллионов долларов прямых экономических потерь ежедневно, не говоря уже об упущенной выгоде. Отключение интернета — это удар по самым продвинутым и эффективным организациям, которые являются двигателем экономики. Отключение интернета — это удар по доверию существующих и будущих иностранных инвесторов. Как заказчикам, клиентам и покупателям со всего мира объяснять, что в государстве на 3 дня могут отключить интернет? Отключение от интернета — это отказ от прозрачности и цифровизации в обществе, а значит и отказ от строительства ИТ-страны. Наконец отключение от интернета - это вывод людей на улицы, так как интернет, это также способ получения информации для большинства граждан страны и общения с друзьями, родными и близкими, когда в условиях отсутствия связи люди также вынуждены идти за получением информации на улицы. Резюмируя, прошу Совет министров и руководство администраций больше не допускать подобной ситуации. Так как это очень вредно для экономики Беларуси и общества в целом.

Аудиторский вопрос к председателю Центризбиркома

Уважаемая Лидия Михайловна Ермошина, я профессионально занимаюсь аудитом 22 года и также являюсь членом Наблюдательного совета по аудиторской деятельности при Министерстве финансов Беларуси. Специфика профессии такова, что партнер — аудитор EY независимо выражает свое мнение в отношении различных цифр присутствующих не только в финансовой отчетности предприятий и банков, но и в заявлениях руководства, проспектах эмиссии и протоколах жюри «Евровидения», «Эмми» и т.д. при подсчете голосов. И у меня, как у аудитора, который более 20 лет работает с цифрами, в силу присущего профессионального скептицизма вызывают сомнения цифры, предварительно озвученные Вами 10 августа. Исходя из моего опыта, при однородности городского населения и при такой высокой явке избирателей, опубликованной Вами (более 84%), результаты не могут существенно, а тем более диаметрально отличаться между участками, если опираться на вывешенные протоколы на участках.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По публичной информации штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, озвученных вечером после голосования 9 августа, победа с существенным (в 1,5- 3 раза) перевесом была одержана на 8 участках в Минске и ряде участков в Минском районе. Также по информации представителя инициативы «Честные люди» Уладя Сташкевича, на утро 10 августа на 85 избирательных участках (включая 21 избирательный участок в Бобруйске), где подсчет велся с привлечением независимых наблюдателей по инициативе «Честные люди» и были вывешены итоговые протоколы, с существенным отрывом победила Светлана Тихановская и также было заявлено , что в некоторых школах, где было два и более участков, есть диаметрально противоположные данные. Поэтому я и задаюсь вопросом: «Как и чем объяснить такой диаметральный разброс результатов при ожидаемой однородности городского голосования при высокой явке?».

Также в ходе анализа комментариев от граждан на onliner.by в период с 22.00 от 9 августа по 00.11 от 10 августа (далее комментарии были технически отключены провайдером услуг) я также обратил внимание на тот факт, что многие участковые комиссии не ознакомили избирателей с итоговыми результатами подсчета голосов на участке и при поддержке ОМОН и милиции спешно покинули участки с протоколами результатов голосования и бюллетенями. В частности, только по Минску это произошло на участках расположенных в СШ № 4, 30, 36, 37, 41, 42, 47, 49, 60, 62, 71, 84, 99, 110, 148, 199, 201, 208, 209, 217 и пр. Такое непрофессиональное поведение по меньшей мере выглядит странно, а с большего воспринимается мной как намеренное уклонение от выполнения своих обязанностей членами участковых комиссий перед избирателями по публичному оглашению результатов на участках, что может трактоваться, как сокрытие первичных результатов голосования и данных для подсчета голосов.

Безусловно не все участки по стране однородны. И, в частности, мой участок № 40, расположенный в пригороде Минска не является количественным эталоном для подсчета голосов по всей стране. Но с точки зрения качественного подхода и должного выполнения своих обязанностей членами участковой избирательной комиссии по оглашению результатов голосования он является эталоном.

У меня как у Партнера ведущей международной аудиторской организации возникают вопросы в отношении прозрачности контрольной среды в целом для создания должного комфорта всему международному сообществу и белорусскому обществу, в частности. Поэтому я не знаю насколько в этой ситуации можно быть уверенным в эффективности внутренних контролей Центральной Избирательной комиссии по сбору и подсчету первичных данных на уровне участка, а также агрегированных района, города и страны на предмет сбоев и ручных корректировок в системе подсчета голосов? Руководствуются ли сотрудники ЦИКа профессиональным Кодексом Этики, который есть у аудиторов, медиков при выполнении своих обязанностей? Все, эти вопросы порождают большие сомнения в корректности подсчета конечных результатов, и вызывают у меня недоверие к предварительным данным итогов выборов-2020.

В этой связи, я прошу Центральную избирательную комиссию в Вашем лице не спешить с опубликованием финальных результатов выборов, и провести собственное внутреннее расследование по исполнению своих должностных обязанностей членами избирательных комиссий на местах. Иначе существует риск, что выборы Президента Республики Беларусь не будут признаны международным сообществом и белорусским обществом, в частности, честными и прозрачными, а значит не будут признаны справедливыми. Такой сценарий, в конечном итоге, будет способствовать дальнейшей эскалации противостояния и напряженности в стране и приведет страну к экономическим санкциям со стороны Европейского союза и США, что означает многомиллиардные убытки для экономики и сделает невозможным диалог с инвесторами и дальнейшее размещение долговых суверенных обязательств, закроет возможности для государственных банков по выходу на внешние рынки капитала и долговых заимствований.

Благодарность и духовная просьба к церквям

Уважаемый Святейший митрополит Минский и Заславский и Патриарший экзарх всея Беларуси Павел и католический Архиепископ -митрополит Минско -Могилевский Тадеуш Кондрусевича, к вам обращается студент 4-го курса Минской Духовной Семинарии и смиренный православный мирянин прихода Храма Рождества Пресвятой Богородицы. Уважаемое Священноначалие Белорусской Православной и Католической Церкви нам всем хорошо известны, слова Спасителя нашего Иисуса Христа из Священного писания (Евангелие от Иоанна, Глава 8 стих 44) где разъясняется кто отец лжи. Слова эти, адресованные фарисеям — иудеям почти 2000 лет тому назад, как никогда актуальны сейчас в Беларуси, когда кругом столько информационной лжи, клеветы и неправды. Отец лжи — дьявол. И христианин — это человек, который не лжет. Это прописная христианская истина. И христианин не должен содействовать лжи, становиться на путь лжи и покрывать ложь. Любую, даже «маленькую» и во «благо», не говоря уже о «чудовищной». Иначе исчезает Правда и Справедливость, без которых Мир и Покой не возможны в белорусском обществе.

Нижайше благодарю Вас и брата во Христе католического Архиепископа -митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича за обращения от 12 августа и смиренно прошу Вашего благословения и молитв для людей, выбравших путь Правды и отказавшихся от фальсификаций и насилия, стоящих духом и ратующих за Правое дело. Я буду рад если голос нашей Матери Церкви и братьев наших католиков в лице пастырей православных и католических приходов из разных населенных пунктов Беларуси будет в эти сложные дни с народом и будет ежедневно звучать на белорусском телевидении. Необходимо остановить насилие. Этому нас учит пример Иоанна Креститель Предтечи и подвиг Святителя митрополита мученика Филиппа.

Поэтому, читая слова первоверховных апостолов о том, что всякая власть от Бога и призывая паству к смирению, конечно же каждому христианину необходимо знать и помнить слова митрополита Антония (Храповицкого): «Моя верность царю определяется его верностью Христу».

Слава Богу, что православным и католикам не запрещено участвовать в гражданских выборах, и таким образом, по попущению Божиему выражать свое свободное волеизъявление законным и мирным путем без Майдана. 9 августа мы открыто пришли на выборы и честно проголосовали. Мы, крещеные во Христе, и мы свободны, и мы уверены, что нельзя манипулировать людьми и, что лидерство может быть только нравственным и добродетельным. Разве не Веру, Надежду и Любовь мы хотим обрести путем мирных и добрых перемен, через официальные выборы, которые проходят 1 раз за 1826 дней? Разве не Веру, Надежду и Любовь сейчас хотят отнять у белорусов, которую мы воочию видели и слышали, и проголосовали своим сердцем? Мы, Белорусы, и мы знаем, что нам невозможно развить в себе высокое нравственное чувство, если мы не слушаем свою совесть и не повинуемся ей. Слушать, чтобы слушаться, ибо если мы не живем так, как думаем, то будем думать так, как живем, и найдем поводы для оправдания самых подлых поступков. Прошу ваших молитв.

Вопрос к белорусскому обществу

Как жить дальше после всего того, что мы своими глазами увидели за последние 3 месяца и, в особенности, за последние 4 дня?

Ведь происходит радикальная утрата доверия к силовым институтам власти, остался неприятный осадок после отключения интернета и есть серьёзные сомнения в корректности предварительных цифр, озвученных Центральной избирательной комиссией. Доверие — это прочный фундамент отношений, любых отношений: между людьми, в семье, в коллективе, с бизнес партнерами и инвесторами. Доверие, как и репутация, зарабатывается годами и теряется за минуты или даже секунды.

Но остаются и живут в сердце Вера, Надежда и Любовь.