Предприниматели рассказали о потерях из-за отключенного интернета

Источник материала: Sputnik Беларусь

В том, насколько белорусская экономика зависима от интернета, мы смогли убедиться за те три дня, пока доступ к сети отсутствовал.

По подсчетам международной неправительственной организации NetBlocks, один день без интернета обошелся Беларуси почти в 55,5 миллиона долларов. Эта цифра иллюстрирует общие потери, а как обстоят дела в частности, корреспондент Sputnik Ирина Букас выяснила у представителей нескольких белорусских компаний.

Потеряли много заказов

Интернет-магазин бытовой техники, принадлежащий Алексею, не мог нормально принимать заказы, начиная с воскресенья.

"Большинство клиентов оставляет заказ на сайте, свой номер телефона и данные, а мы перезваниваем и уточняем детали. Поскольку об отключениях интернета никто не предупреждал заранее, мы не знали, что такое будет и не могли подготовиться", - рассказал он.

Магазин работает и в выходные, поэтому сотрудники сразу же прочувствовали на себе все "прелести" отсутствия сети.

"Многие заказывают именно у нас, потому что мы привозим все день в день. В итоге люди оставляли заявки, не дожидались ответного звонка и начинали звонить нам сами. Некоторые звонили сразу с претензиями и наездами, но мы объясняли людям, что интернет не работает, мы не видим их заказы. Только к вечеру удалось повесить объявление на сайт, что заказы временно принимаем по телефону из-за проблем с интернетом", - отметил он.

Возникли сложности и с базами данных.

"У нас некоторые программы завязаны на доступе в интернет, поэтому невозможно было в режиме онлайн убедиться, что товар есть на складе. Приходилось звонить на склад и уточнять. Все это очень долго", - описал проблем у Алексей.

Наблюдались также проблемы с оплатой. "Мы предупреждали заказчиков, что лучше оплачивать наличными, потому что наши мобильные терминалы работали со сбоями. Большинство клиентов соглашались, некоторые отменяли заказы, если на руках не было нужной суммы денег", - пояснил владелец магазина.

Некоторые клиенты отказывались от заказов из-за промедления.

"Я не знаю, сколько заказов мы потеряли за три дня. Не считал. Не могу сказать, соответственно, какой денежный ущерб нам нанесен. Видимо, будут писать заявление в "Белтелеком", чтобы нам каким-то образом возмещали потери. Но особо на компенсацию не рассчитываю. И я не верю, что интернет нам отключали из-за границы", - заключил мужчина.

Готовим обращение к провайдеру

Представитель столичной турфирмы Денис рассказал, что отключение интернета стало большой проблемой для всей туристической отрасли Беларуси.

"Все было очень плохо. Без интернета мы ничего не могли сделать. Все системы были отключены. Но это же проблемы бизнеса, у нас же так. Мы же "буржуйчики", - саркастично отметил собеседник.

В понедельник без интернета турфирма работала.

"Люди приходили оплачивать туры по ранее заключенным договорам. Во вторник не работали. Вчера был сокращенный день, поскольку еще был не полностью восстановлен интернет", - поделился он.

По его словам, клиенты реагировали негативно, но понимали, что проблема не в турфирме.

"С репутацией не думаю, что будут проблемы. Так как что у нас в стране люди понимают, так и за ее пределами наши партнеры понимают", - сказал Денис.

Убытки турфирма еще не подсчитала. "Но вопрос убытка, он, конечно, есть и будет. Сколько, я не могу сказать. Это же не только все с выборами связано, а еще и с вирусом. Мы не работали. Но нас же государство не поддерживает, хотя мы постоянно платим налоги", - констатировал представитель туристической отрасли.

Жалобу фирма намерена подавать сразу интернет-провайдеру. "Будем смотреть по ответу. Юрист подготовит обращение. Но ответ я предполагаю, какой будет", - реалистично настроен Денис.

Если снова отключат интернет, придется переезжать

Серьезный ущерб нанесен IT-отрасли, которая сейчас является одной из ведущих в экономике Беларуси. Представитель минской IT-компании Филипп, которая занимается продажей шаблонов WEB и мобильных приложений рассказал, что пока сложно оценить все потери.

"Мы завязаны на внешних рынках и продаем услуги через интернет. Мы со всеми коллегами, другими директорами эту ситуацию обсуждали и пришли к выводу, что день отсутствия интернета - это день простоя компании, это не оказанные услуги, потерянная выручка и репутация. Мне кажется, интернет за два дня и починили, потому что это просто невероятные финансовые потери были бы для всей страны", - поделился мнением он.

Мужчина напомнил, что провайдер услуг А1 предусмотрел компенсацию клиентам. "Думаю, "Белтелеком" что-то такое тоже сделает. Наша компания никаких дополнительных компенсаций требовать с них не будет. Но я знаю, что некоторые будут подавать иски, потому что потерпели огромные убытки", - отметил собеседник.

В целом все клиенты компании вошли в положение, высказали солидарность и сказали, что в случае возникновения проблем будут рады помочь.

При этом если интернет снова отключат, он видит только один вариант развития событий - переезд.

"Но мне кажется, это сейчас у всех IT-компаний единственный вариант. Автобус - и во Львов или Вильнюс. Там можно будет продолжать работать", - озвучил план "Б" Филипп.

Были готовы к сбоям, но не к таким

Директор ООО "Файбергет" Сергей Поливода также поделился выводами из ситуации. Его компания осуществляет поставки оборудования и оказывает услуги по внедрению программно-аппаратных комплексов, по разработке и внедрению различных IT-решений, по модернизации предприятий, по сопровождению различных сервисов и по технической поддержке.

"В настоящее время мы работаем с субъектами РБ и иностранными компаниями (как правило, китайские генподрядчики), осуществляющими свою деятельность на территории Беларуси. Наши клиенты территориально "разбросаны" по всей стране. Большую часть работ мы проводим в ночное, время когда предприятие не работает, и мы можем спокойно действовать, не влияя на их бизнес-процессы", - рассказал он.

Во всех этих случаях в работе постоянно используется интернет для удаленного доступа. Также услуги по доступу к сети интернет компании нужны для круглосуточной технической поддержки клиентов.

С перебоями доступа в интернет компания сталкиваемся регулярно. "Поэтому к небольшим перебоям, отключениям мы уже привыкли и где-то сумели адаптироваться. К событиям 9-12 августа морально мы были готовы", - признался Сергей.

При этом каких-либо предупреждений со стороны провайдеров о возможных проблемах не было.

"В открытом доступе также никаких объявлений не было. Но ожидание чего-то подобного было. Неожиданно было то, что это произошло так грубо. Неожиданно, но ожидаемо. Странно, что просто не выключили рубильник", - отметил он.

Пришлось обновить контактные номера телефонов клиентов на случай инцидентов. Сотрудники компании понимали, что возможно придется реагировать на звонки "ногами". Также на фирме привели в порядок графики поставок и сместили сроки, что позволило сохранить"лицо" перед клиентами.

Возникшие проблемы

Одной из проблем стала невозможность оперативно узнать номера телефонов некоторых предприятий.

"При необходимости с кем-то связаться по телефону в нашей жизни достаточно "Ok, Google...". Тут это уже не работало. Сервис "Белтелекома" 109 о номерах телефонов не справлялся, за два дня я так ни разу и не дозвонился. Вообще провайдеры "умнички". МТС и А1 чуть посообразительнее: все открытые номера телефонов они завернули на автоответчики, и хоть головой о стену бейся. Но с этим более-менее разбирались находя контакты в каких-то первичных документах и в записях", - рассказал о выходе из ситуации директор компании.

Также проблемы доставило то, что не работали мессенджеры. Компания использует их для групповых обсуждений проектов и связи с клиентами. "Оперативная коммуникация с иностранными поставщиками соответственно тоже отсутствовала, пришлось переходить на телефонные разговоры", - сказал Сергей Поливода.

По его словам, для компании отсутствие интернета вылилось в целый ряд проблем: была парализована техническая поддержка клиентов, был потерян контроль за состоянием сервисов и оборудованием заказчиков, было невозможно оперативно удаленно решать возникающие проблемы. "Кроме того, сотрудники сталкивались с негативным отношением некоторых заказчиков в связи с несвоевременным обнаружением проблем и их устранением. Были приостановлены работы по запуску наших новых сайтов. Но мы справились. В этом я благодарен каждому члену нашей команды", - подчеркнул он.

Клиенты отнеслись к ситуации с большего нормально.

Убытки и компенсации

Директору компании пока сложно сказать, какие убытки пришлось потерпеть. "Это незапланированные дополнительные расходы, изменение графиков, перенос сделок и прочее. Нужно садиться и считать. Самое главное в это время было не потерять репутацию", - заявил он.

Он отметил, что его приятно удивило Министерство по налогам и сборам.

"Перебои с интернетом попали на окончание сроков выставления ЭСЧФ, последняя дата - 10-е число. Портал работал плохо. 10 августа на портале появилось объявление, что в связи с перебоями в работе интернета дата подачи ЭСЧФ смещается на пять дней с момента восстановления нормальной работоспособности интернета", - пояснил Сергей.

За компенсациями к провайдерам он обращаться не намерен, убежден, что их не будет. "Пересчет "абонентки" для юридических лиц - это плевок в их сторону. Никто не будет компенсировать убытки, дополнительные расходы, упущенную прибыль. Компенсировать выплаченные зарплаты и связанные с ними налоги за вынужденный "простой" сотрудников за эти дни", - резюмировал собеседник.

При этом компания намерена направлять письма в "Белтелеком", МТС и А1. "Как потребители услуги мы хотим, чтобы поставщик услуги поставлял ее хотя бы в рамках договора - качественно и вовремя. Чтобы мы наконец начали получать от сотрудников вразумительные ответы. Чтобы в случае инцидентов был разумный диалог, а не отмахивались от нас, как от назойливой мухи", - подчеркнул мужчина.

В своей работе он руководствуется планом "А".

"Наши сотрудники относятся к "староверам", и наша организация крайне редко работает с облачными сервисами, предпочитая хранить у себя все, что нам нужно. Также мы строим инфраструктуру наших клиентов. Локально все организации выстояли, и сложившаяся ситуация на них сильно не отразилась. У всех страдали внешние коммуникационные процессы. Больше пострадали организации, работающие с облачными сервисами", - объяснил директор фирмы.

В возможность решить проблему с помощью плана "Б" он не верит. "К сожалению, живя в 21 веке, мы остаемся заложниками века 20. Какой тут уже может быть план? Бежать покупать дизельный генератор или вообще паровой котел на дровах. А может лучше почтовых голубей, чтобы наверняка. Очень показательным был пример во время концерта в Киевском сквере, когда глава администрации бегает и вырывает все провода. И вряд ли сработает план "Б", если кто-то решит просто отключить рубильник", - заключил Сергей Поливода.

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