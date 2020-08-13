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Вторая партия американской нефти доставлена на "Нафтан"

13.08.2020 16:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Второй танкер с американской нефтью объемом 76 тысяч тонн 9 августа для Беларуси прибыл в порт Клайпеды, сегодня первые цистерны прибыли на Новополоцкий НПЗ, пишет газета "Вестник Белнефтехима".

© Sputnik / Иван Руднев
НПЗ Беларуси в 2020 году переработают не менее 16 млн тонн нефти

"Транспортные ворота "Нафтана" 13 августа приняли новый сорт нефти для переработки. Ожидается, что к концу месяца поступит вся партия", - пишет корпоративное издание.

В текущем году это уже вторая партия американской нефти. Сорт White Eagle Blend разработан специально как аналог российского Urals для европейских НПЗ.

"В настоящее время у наших специалистов есть опыт переработки нефти из Венесуэлы, смеси иранских нефтей, норвежской нефти Johan Sverdrup, нефти марки Arab Light из Объединенных Арабских Эмиратов, а летом на "Нафтан" прибывали цистерны с американской нефтью марки Bakken", – пояснил главный технолог НПЗ Артем Дудник.

По его словам, White Eagle Blend – это смесь различных сортов специально приготовленных для переработки на предприятии в Новополоцке.

"Нефть похожа на нашу, однако по многим характеристикам она выглядит более привлекательной привычного нам сорта Urals", - заверил главный технолог НПЗ.

Заокеанские поставки черного золота

Напомним, что первую партию нефти у США Беларусь закупила после визита госсекретаря США Майкла Помпео в Минск. Именно тогда между Помпео и президентом Беларуси Александром Лукашенко были достигнуты договоренности о покупке сырья.

© REUTERS / Kevin Lamarque
Помпео не исключает санкции и приостановку поставок нефти в Беларусь

Российские нефтяные компании в январе-мае 2020 года сократили поставки нефти. Экспорт в Беларусь снизился на 47,7% до 3,64 миллиона тонн нефти в сравнении с прошлым годом.

План поставок российского сырья на белорусские НПЗ по нефтепроводу "Дружба" на июнь составляет один миллион тонн. В июне 2019 года по магистральному трубопроводу было прокачано на НПЗ в Новополоцке и Мозыре 1,4 миллиона тонн.

По словам представителя концерна "Белнефтехим", часть российской нефти будет поставлена также по железной дороге. Всего на белорусские НПЗ сырье будет поступать от десяти российских компаний.

Теперь белорусский НПЗ получит сорт White Eagle Blend ("смесь белого орла"), который создала компания Getka. Президент компании Дариуш Цихоцки в интервью изданию Business Alert рассказал, что название нового сорта нефти – это отсылка к национальным символам Польши. Getka создала новую смесь, которая по своим характеристикам близка к российской Urals. Цель у компании прозаическая – составить конкуренцию российским поставщикам, которые работают с НПЗ в Польше и Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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Сорт нефти из США White Eagle Blend – это смесь различных сортов специально приготовленных для переработки на предприятии в Новополоцке.
 
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