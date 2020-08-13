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В Минской области рассчитывают собрать не менее миллиона 900 тысяч тонн зерна
13.08.2020 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВсего в Минской области рассчитывают собрать не менее миллиона 900 тысяч тонн зерна. Более 80 % площадей зерновых в регионе уже убрали. Сегодня до конца дня будет пройдена планка в миллион 600 тысяч тонн. И хотя самая страда еще продолжается, аграрии думают о формировании урожая будущего года.
Сергей Левкович, первый заместитель председателя Минского облисполкома: "У нас запахано 100 % площадей под озимый рапс, практически все районы приступили к его севу. Активно идет закупка минеральных удобрений, подготовка почвы, внесение препаратов для борьбы с сорняками. Кроме того, у нас еще впереди уборка кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, где мы тоже надеемся получить неплохие результаты".
Минский регион продолжает активную работу по обновлению машинно-тракторного парка. В этом году было закуплено свыше 130 зерноуборочных комбайнов.
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Всего в Минской области рассчитывают собрать не менее миллиона 900 тысяч тонн зерна. Более 80 % площадей зерновых в регионе уже убрали. Сегодня до конца дня будет...
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