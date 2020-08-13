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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области рассчитывают собрать не менее миллиона 900 тысяч тонн зерна Всего в Минской области рассчитывают собрать не менее миллиона 900 тысяч тонн зерна. Более 80 % площадей зерновых в регионе уже убрали. Сегодня до конца дня будет...

Всего в Минской области рассчитывают собрать не менее миллиона 900 тысяч тонн зерна. Более 80 % площадей зерновых в регионе уже убрали. Сегодня до конца дня будет пройдена планка в миллион 600 тысяч тонн. И хотя самая страда еще продолжается, аграрии думают о формировании урожая будущего года.Минский регион продолжает активную работу по обновлению машинно-тракторного парка. В этом году было закуплено свыше 130 зерноуборочных комбайнов.