Чиновники публикуют в соцсетях свои заявления об уходе: «Далей працаваць не дазваляе сумленне»

Источник материала: Tut.by

В соцсетях появилось уже несколько публичных заявлений чиновников об увольнении. Одним из них стал работник Администрации президента, еще один — Мингорисполкома.

Заявлением на увольнение поделился в соцсетях Артем Проскалович. До недавнего времени — работник Администрации президента, где был замначальника управления законодательства в правоохранительной и военной сферах Главного государственно-правового управления.



Фото взято из Instagram-аккаунта @proskalovich

«Более не считаю возможным быть Юристом на государственной службе», — написал мужчина в Instagram и приложил снимок своего заявления и удостоверения.

Также в соцсетях появилось видеообращение от сотрудника Мингорисполкома Петра Жилинского, начальника отдела координации инвестиционной деятельности комитета экономики в Мингорисполкоме. Видео опубликовал в телеграм-канале @belamova.



Скриншот видео из телеграм-канала @belamova

Он обратился по-белорусски и заявил, что решил уволиться с государственной службы из-за участившихся случаев насилия в отношении граждан Беларуси.

«Далей знаходзіцца на дзяржаўнай службе мне не дазваляе сумленне. Я таксама хацеў бы выказаць спачуванні ўсім родным загінулых за апошнія дні. Вечная памяць і царства нябёснае. Спадзяюся, у хуткім часе у Беларусі зноў запануюць мір, любоу і згода. І памятайце, дабро заўседы перамагае зло. Дзякуй за увагу, спадзяюся, яшчэ пабачымся. І, нягледзячы ні на што, — Жыве Беларусь», — заявил Петр Жилинский.

Судя по открытым данным из интернета, такие люди действительно фигурировали как работники Администрации президента и Мингорисполкома.

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