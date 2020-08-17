Белорусская калийная компания обещает партнерам выполнить договоренности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Белорусская калийная компания обещает партнерам выполнить все договоренности, независимо от развития ситуации в стране, соответствующее обращение к партнерам разместили в понедельник на официальном сайте БКК.

"Внимание всего мира сегодня приковано к нашей стране. В полной мере осознавая важность наших обязательств перед вами и высокую степень ответственности, мы обращаемся к вам с просьбой о понимании. Мы приложим все усилия для выполнения своих договоренностей и открыты для своих партнеров, оставаясь на связи 24/7", – заявили в компании.

Также в БКК подчеркнули, что надеются на скорейшее разрешение сложившейся в республике ситуации.

Напомним, в понедельник работники предприятия "Беларуськалий", чью продукцию Белорусская калийная компания поставляет во многие страны мира, вышли на забастовку . Таким образом шахтеры выражают солидарность с мирными протестующими и теми, кто был задержан в ходе акций протеста.