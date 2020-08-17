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Погода шепчет: более 7 млн тон зерна уже намолочено в Беларуси

17.08.2020 15:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг - Sputnik. Белорусские аграрии по состоянию на 17 августа намолотили более 7 миллионов тонн зерна, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Начало уборочной в этом году сместилось на 10 дней из-за аномально холодного мая, но аграрии планируют уложиться в сроки.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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"По данным на 17 августа, по стране намолочено 7,104 миллиона тонн зерна, в прошлом году в середине августа эта цифра составляла около 5,7 миллиона тонн", – сообщили Sputnik в понедельник в Минсельхозпроде.

Там отметили, что аграрии уже нагнали прошлогодние темпы уборки урожая, хотя начали уборочную кампанию на 10 дней позже обычного.

Собеседники агентства отметили, что уборочной в этом году способствует благоприятная погода, планируется, что убирать зерно в Беларуси закончат в ранее намеченные сроки.

В министерстве рассказали, что по прогнозам в 2020 году будут убрано зерна на 1 миллион тонн больше, чем в 2019-м. По состоянию на 17 августа зерно, кроме кукурузы, гречихи и проса, убрано почти с 1,9 миллиона гектаров, что составляет более 86 процентов от запланированной площади.

В настоящее время средняя урожайность зерна составляет 37,5 центнера с гектара, в 2019 году урожайность на середину августа составляла 31,8 центнера с гектара уточнили в министерстве.

В лидерах – Брестская область, где убрано более 98 процента площадей, на втором месте – Гродненская, в Гомельской области убрано 94 процента, на последнем месте по темпам уборки самая северная область страны – Витебская, где убрано чуть более 64 процента площадей.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские аграрии нагнали прошлогодние сроки уборочной, хотя из-за аномально холодного мая они сместились на декаду.
 
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