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«Приднепровский»: настрой трудовой!

19.08.2020 — Новости Экономики | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

«Приднепровский»: настрой трудовой!

В КУСХП «Приднепровский» почти одновременно два экипажа комбайнеров достигли первой тысячи тонн намолоченного зерна. В лидерах также оказались два водителя, осуществляющие отвозку. Корреспондент «Дняпроўскай праўды» встретилась с некоторыми передовиками и поговорила о ходе уборочной кампании, условиях труда и целях на «Дажынкі-2020». 

Александр Савченко и Александр Команов в составе экипажа работают первый год, и судя по темпу жатвы, достаточно слаженно. Нам удалось поговорить только с Александром Савченко, пока напарник Команов продолжал молотить, ведь, как говорят комбайнеры, «минута год кормит».

Каждую страду Александр Василь­евич намолачивает свыше 1000-1200 тонн. 17 августа комбайнер уже преодолел этот показатель с результатом 1265 тонн. Стало быть, Александр Васильевич установит свой личный рекорд. В день комбайнер намолачивает от 80 до 100 тонн. Конечно, не без помощи коллеги Александра Команова, который пришел работать после объединения хозяйств.

Александр Савченко признает, что работать в одиночку куда сложнее. Да и его комбайну «Полесье GS-12» уже исполнилось 10 лет, что сказывается на техническом состоянии. Но Александр Васильевич тщательно следит за поддержанием комбайна в рабочем состоянии, что способствует качественной уборке зерна без потери будущего хлеба.

Интересно и то, что результат работы комбайнером за весь период  Александр Савченко измеряет составами поезда.

— Возьмем железнодорожный состав в 60 вагонов, каждый по 60 тонн. Так, один состав вмещает 3600 тонн, значит, в среднем я молочу один состав за два сезона. То есть за 25 лет у меня примерно 12-13 таких поездов, — вот такая арифметика у агрария.


«Приднепровский»: настрой трудовой!

Комбайнер отмечает, что в мире по­стоянно развивающихся технологий, труд человека становится легче и приятнее. Сейчас у Александра Васильевича в комбайне есть кондиционер, компьютерная система, которая предупреждает о наполненности бункера, даже музыку можно слушать, но, по словам опытного комбайнера,  слушать нужно технику и тогда в работе не будет никаких внеплановых неполадок.

Тем временем к нам уже поспешил Сергей Пузырев. В этом году Сергей Михайлович отпразднует 30 лет с момента, когда он впервые сел за баранку машины в КУСХП «При­днепровский». По словам водителя, в трудовой книжке это первая и един­ственная запись о трудоустройстве — в феврале 1990-го года.

— Дружеская теплая атмосфера в коллективе, все давно друг друга знают. Комбайнер и водители сориентированы на уборку хорошего урожая, а это самое важное в нашей работе — слаженность и сотрудничество. Ведь по большому счету важна не скорость уборки полей, а прежде всего качество. Главный агроном Роман Савченко всегда на связи и готов урегулировать любые рабочие моменты, — рассказал Сергей Пузырев.

Сергей Михайлович на отвозке перешагнул рубеж в 2000 тысячи тонн, а в планах еще столько же и даже больше. В прошлом году жатва для него закончилась с результатом чуть больше 4700 тонн, не хотелось бы сбавлять обороты. Сергей Пузырев два года подряд отмечен как один из лучших тружеников на районной Доске почета и служит примером. 


«Приднепровский»: настрой трудовой!

Еще один лидер КУСХП «Приднепровский» Николай Криштопов перевоз 2568 тонн зерна. Николай Иванович работает здесь после объединения двух хозяйств. Водитель приехал в «Приднепров­ский» на машине, которую знает и не отдает в чужие руки, говорит, были прецеденты, которые научили свою технику беречь. Николай Криштопов получил свой МАЗ пять лет назад, а до того момента работал комбайнером с 1982-го года.

— Уборочную кампанию проводим в отличном настроении — так работать легче. Настроен перевезти настолько много, насколько смогу. Прошлогодний результат уже перешагнул, почему бы его не удвоить, тем более в хозяйстве созданы для этого все условия — вкусная еда, достойная зарплата, хороший коллектив, который принял нас по-товарищески тепло, — рассказал нам Николай Иванович и поспешил на загрузку.

Главный агроном КУСХП «Приднепровский» Роман Савченко рассказал, что по состоянию на 18 августа убрано 68,8% от общей площади зерновых и зернобобовых культур. Поля засеяны такими сортами пшеницы, как «августина», «патрас», «мулан», «скаген».

На полях задействовано 7 комбайнов, а на отвозке — 5 машин, включая один привлеченный МАЗ част­ного лица. Напомним, под зерновыми и зернобобовыми культурами занято 2550 гектаров земли хозяйства. Завершение жатвы по предварительным подсчетам, учитывая благоприятные погодные условия, планируется в ближайшие 10 дней.

 Анна ХАДКЕВИЧ

 
 
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В КУСХП «Приднепровский» почти одновременно два экипажа комбайнеров достигли первой тысячи тонн намолоченного зерна. В лидерах также оказались два водителя,
 
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