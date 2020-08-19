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На сегодня намолочено 7 миллионов 342 тысячи тонн зерна

19.08.2020 12:34 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси уборочная кампания уже подходит к завершению. Аграриям осталось обработать 10 % площадей. На сегодня намолочено 7 миллионов 342 тысячи тонн зерна. На финишной прямой Брестская и Гродненская области - у них скошено 98 % площадей. Больше всего урожая собрано в столичном регионе -  1 миллион 875 тысяч тонн. Средняя урожайность по стране 37,5 центнера с гектара.

 
 
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В Беларуси уборочная кампания уже подходит к завершению. Аграриям осталось обработать 10 % площадей. На сегодня намолочено 7 миллионов 342 тысячи тонн зерна. На...
 
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