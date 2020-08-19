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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На сегодня намолочено 7 миллионов 342 тысячи тонн зерна В Беларуси уборочная кампания уже подходит к завершению. Аграриям осталось обработать 10 % площадей. На сегодня намолочено 7 миллионов 342 тысячи тонн зерна. На...

В Беларуси уборочная кампания уже подходит к завершению. Аграриям осталось обработать 10 % площадей. На сегодня намолочено 7 миллионов 342 тысячи тонн зерна. На финишной прямой Брестская и Гродненская области - у них скошено 98 % площадей. Больше всего урожая собрано в столичном регионе - 1 миллион 875 тысяч тонн. Средняя урожайность по стране 37,5 центнера с гектара.