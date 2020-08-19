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Беларусь штормит, рубль плавно снижается. Что происходит на валютном рынке?

20.08.2020 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По итогам прошлой недели доллар подорожал примерно на 0,3%, евро - на 0,1%, российский рубль - на 1%. Белорусский рубль снижается к валютной корзине уже четыре недели подряд.

Старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб проанализировал ситуацию на валютном рынке страны и пришел к выводу, что политический шторм не отразился на положении белорусского рубля, пишет onliner.by.

«На белорусском валютном рынке представлены лишь предприятия, которые в подавляющем большинстве своем просто преследуют хозяйственные цели: импортер покупает валюту, если ему надо оплатить контракт, экспортер ее продает, если надо заплатить налоги и зарплату, - отмечает Вадим Иосуб. - Во-вторых, нашему населению сейчас очевидно свойственны высокие девальвационные ожидания, но ресурсов на то, чтобы покупать валюту, у него немного».

Сегодня население держит на срочных депозитах в банках около 5 миллиардов рублей, на которые нельзя одномоментно купить валюты (депозиты-то безотзывные). Этот фактор также сдерживает курс белорусского рубля.

Иосуб прогнозирует плавное снижение рубля, без резких скачков на десятки процентов. При условии, что власти не запустят печатный станок, а признаков подготовки таких действий не видно.

Напомним, в Беларуси 9 августа прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,1%. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Они продолжаются до сих пор, в в несколько дней после выборов сопровождались жестокими избиениями протестующих правоохранителями.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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По итогам прошлой недели доллар подорожал примерно на 0,3%, евро - на 0,1%, российский рубль - на 1%. Белорусский рубль снижается к валютной корзине уже четыре недели...
 
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