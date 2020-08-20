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Fitch: санкции ЕС в отношении Минска не затронут ключевые секторы экономики
21.08.2020 12:38 — Новости Экономики |
МИНСК, 20 авг – Sputnik. Потенциальные санкции в отношении Беларуси со стороны Европейского союза могут привести к усилению экономических рисков, говорится в сообщении международного агентства Fitch Ratings.
© REUTERS / FRANCOIS LENOIR
"Хотя мы не ожидаем санкций, сходных с теми, которые ограничивают доступ России к внешнему финансированию, или нацеленных на ключевые секторы экономики, введение дополнительных санкций может ограничить возможности привлечения внешнего финансирования, например, от международных финансовых организаций, в ближайшей перспективе", – считают специалисты агентства.
При этом они констатировали, что "потенциальные санкции, обсуждаемые Советом Европы, могут усилить экономические вызовы".
В настоящее время, действующие санкции Евросоюза направлены против нескольких представителей белорусских властей, а также ограничивают продажу оружия и спецсредств.
Белорусским властям предстоит с августа по декабрь текущего года погасить внешние долги на общую сумму в 1,1 миллиарда долларов, из которых приблизительно 45% приходится на российских кредиторов.
"Проведенный Беларусью в июне выпуск еврооблигаций на сумму 1,25 миллиарда долларов и запас валютных денежных средств сглаживают краткосрочные риски, связанные с финансированием", – подчеркнули в Fitch Ratings.
Аналитики агентства уверены, что это дает определенные возможности властям в поиске дополнительного финансирования, чтобы погасить 1,9 миллиарда долларов в будущем году.
О том, что Евросоюз
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