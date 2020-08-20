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Координационный совет: Если наши предложения - преступление, то в стране большие проблемы с законностью
20.08.2020 14:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Координационный совет не видит в своих предложениях по урегулированию ситуации в стране нарушения закона. Так юрист и член Координационного совета Максим Знак прокомментировал TUT.BY заявление Генпрокурора о возбуждении уголовного дела в отношении Координационного совета.
— Мы делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах Совета. Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона, наоборот видим действия законные, направленные на восстановление законности в стране. Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью, — сказал Максим Знак.
Координационный совет в связи с публичным заявлением генерального прокурора Конюка о возбуждении уголовного дела по ст. 361 УК РБ по факту создания Координационного совета, считает необходимым еще раз подтвердить, что цели Координационного совета и способы достижения этих целей четко изложены в Регламенте Координационного совета и принятой Резолюции.
— Все цели и способы являются законными, основаны на Конституции Республики Беларусь. Члены Координационного совета не распространяли призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, — заявили в Совете.
Напомним, 20 августа Генпрокурор Александр Конюк
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.
До этого Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве,
Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены Совета несколько раз подчеркивали, что Кординационный совет
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Координационный совет: Если наши предложения - преступление, то в стране большие проблемы с законностью
В отношении Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной...
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