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Координационный совет: Если наши предложения - преступление, то в стране большие проблемы с законностью

20.08.2020 14:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Координационный совет не видит в своих предложениях по урегулированию ситуации в стране нарушения закона. Так юрист и член Координационного совета Максим Знак прокомментировал TUT.BY заявление Генпрокурора о возбуждении уголовного дела в отношении Координационного совета.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Мы делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах Совета. Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона, наоборот видим действия законные, направленные на восстановление законности в стране. Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью, — сказал Максим Знак.

Координационный совет в связи с публичным заявлением генерального прокурора Конюка о возбуждении уголовного дела по ст. 361 УК РБ по факту создания Координационного совета, считает необходимым еще раз подтвердить, что цели Координационного совета и способы достижения этих целей четко изложены в Регламенте Координационного совета и принятой Резолюции.

— Все цели и способы являются законными, основаны на Конституции Республики Беларусь. Члены Координационного совета не распространяли призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, — заявили в Совете.

Напомним, 20 августа Генпрокурор Александр Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.

До этого Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила, что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В его состав вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги.

Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены Совета несколько раз подчеркивали, что Кординационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.

 
 
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В отношении Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной...
 
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