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Массовая уборка зерновых и зернобобовых культур завершается в Минской области. Обработано 96% полей
21.08.2020 13:55 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа счету хлеборобов центрального региона свыше 1 миллиона 885 тысяч тонн зерна. Хозяйства Березинского, Воложинского, Логойского, Молодечненского и Мядельского районов приближаются к завершению жатвы. И самый большой каравай на сегодня - в Слуцком районе. Намолочено более 153 тысяч тонн зерна. Далее идет Минский район. Здесь намолочено свыше 147 тысяч тонн. И не намного отстают хлеборобы Копыльского района. Здесь аграрии собрали более 145 тысяч тонн.
Топ-лист по урожайности возглавляет Несвижский район - 67 центнеров с гектара. Далее - Минский и Клецкий районы - 56 центнеров. В тройке лидеров - Дзержинский район. Там зерновые дают по 55 центнеров с гектара.
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На счету хлеборобов центрального региона свыше 1 миллиона 885 тысяч тонн зерна. Хозяйства Березинского, Воложинского, Логойского, Молодечненского и Мядельского...
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