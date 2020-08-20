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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Массовая уборка зерновых и зернобобовых культур завершается в Минской области. Обработано 96% полей На счету хлеборобов центрального региона свыше 1 миллиона 885 тысяч тонн зерна. Хозяйства Березинского, Воложинского, Логойского, Молодечненского и Мядельского...

На счету хлеборобов центрального региона свыше 1 миллиона 885 тысяч тонн зерна. Хозяйства Березинского, Воложинского, Логойского, Молодечненского и Мядельского районов приближаются к завершению жатвы. И самый большой каравай на сегодня - в Слуцком районе. Намолочено более 153 тысяч тонн зерна. Далее идет Минский район. Здесь намолочено свыше 147 тысяч тонн. И не намного отстают хлеборобы Копыльского района. Здесь аграрии собрали более 145 тысяч тонн.Топ-лист по урожайности возглавляет Несвижский район - 67 центнеров с гектара. Далее - Минский и Клецкий районы - 56 центнеров. В тройке лидеров - Дзержинский район. Там зерновые дают по 55 центнеров с гектара.