Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фондовый рынок Беларуси растет Госактивы еще четырех компаний вышли на фондовый рынок Беларуси. Среди них "Борисовдрев" - одно из крупнейших предприятий деревообрабатывающей отрасли, "Торгмаш" -...

Госактивы еще четырех компаний вышли на фондовый рынок Беларуси. Среди них "Борисовдрев" - одно из крупнейших предприятий деревообрабатывающей отрасли, "Торгмаш" - ведущая компания в области торгового машиностроения в странах СНГ. Процедуру прошел поставщик услуг в сфере грузоперевозок, монтажных и ремонтно-строительных работ, по аренде строительной техники - компания "122 Управление начальника работ механизации". В четверку также вошел МАПИД - строительное предприятие, силами которого построено более 25 млн квадратных метров жилья в стране и за ее пределами. Акции и облигации компаний доступны для торговли.