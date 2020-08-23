В Польше ответили про соблазн «отсечь» Гродненскую область

Источник материала: Tut.by

Польша не собирается нарушать территориальную целостность Беларуси. Об этом заявил в субботу PAP глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.



Фото: Reuters

— Польша — это государство, которое последовательно отстаивает верховенство международного права в отношениях между государствами на международной арене. Соблюдение международного права является, на наш взгляд, основой мира во всем мире. Фундаментом этого закона является принцип суверенитета и территориальной целостности государств, — заявил Щерский.

По его словам, «Польша защищает этот принцип на форуме ООН и реализует его в своей внешней политике, защищая страны нашего региона от империализма и агрессии, которые нарушают эти принципы».

— Поэтому нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет, — отметил он.

— Напротив, как было заявлено президентами Вышеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии), мы призываем все государства не ущемлять суверенитет Беларуси ни в какой форме, — заключил Щерский.

Напомним, 21 августа Александр Лукашенко заявил про желание (возможно, Польши) «отсеь Гродненскую область». 22 августа он сообщил о решении привести основные части Вооруженных Сил Беларуси в полную боевую готовность. Это решение президент охарактеризовал как «впервые самое серьезное решение за четверть века». «Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал он.

На эти заявления уже отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что высказывания Александра Лукашенко о внешних угрозах, с которыми сталкивается Беларусь, не имеют под собой никаких оснований, и поэтому цель таких высказываний — отвлечь внимание от внутренних проблем.