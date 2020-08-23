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В Польше ответили про соблазн «отсечь» Гродненскую область
23.08.2020 08:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Польша не собирается нарушать территориальную целостность Беларуси. Об этом заявил в субботу
— Польша — это государство, которое последовательно отстаивает верховенство международного права в отношениях между государствами на международной арене. Соблюдение международного права является, на наш взгляд, основой мира во всем мире. Фундаментом этого закона является принцип суверенитета и территориальной целостности государств, — заявил Щерский.
По его словам, «Польша защищает этот принцип на форуме ООН и реализует его в своей внешней политике, защищая страны нашего региона от империализма и агрессии, которые нарушают эти принципы».
— Поэтому нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет, — отметил он.
— Напротив, как было заявлено президентами Вышеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии), мы призываем все государства не ущемлять суверенитет Беларуси ни в какой форме, — заключил Щерский.
Напомним, 21 августа Александр Лукашенко заявил про желание (возможно, Польши) «отсеь Гродненскую область». 22 августа он
На эти заявления уже
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- Нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную...
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