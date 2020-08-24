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"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор

24.08.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в рубрике «Битва двух» квартиры, дизайн которых сильно отличается друг от друга: в одной собственники в качестве цветового решения выбрали модный сейчас графит (буквально во всем), в другой — устроили буйство красок в деталях на фоне нейтральных стен. Схожи в обоих вариантах два момента: стоимость «квадрата» (около $2500) и оба продавца готовы торговаться (в одном случае даже «до слез»). Смотрим, сравниваем (в конце материала есть голосование).

"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор

Квартира по ул. Мстиславца, 17 за $157 тысяч

Собственник этой квартиры решил не выбирать гармоничные сочетания цветов, не подыскивать нужные оттенки, бесконечно пролистывая модные каталоги интерьеров, а просто остановился на одном цвете — сером (графитовом). Если бы не желтые вкрапления в мелочах, то можно было бы подумать, что фотограф во время съемки просто забыл переключить черно-белый фильтр. Кстати, даже немногочисленные «брызги» желтого цвета довольно легко убираются: покрывало на кровати, коврик в ванной, подушки на диване — все легко заменяется.

"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор

Апартаменты находятся в одном из домов ЖК "Маяк Минска". Здесь отличное транспортное сообщение с любой точкой города, хорошо развита инфраструктура. Проблема может возникнуть лишь с парковкой.

"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор

В объявлении написано, что в квартире все «доведено до ума: два санузла (оба с водонагревателями), детская с гардеробной, родительская комната со встроенным шкафом и гостиная с кухонным оборудованием. Кухня с фасадами из ясеня, столешницы из лабрадорита. Диван в гостиной из натуральной кожи, раскладывается».

Изолированных комнат две: родительская спальня и гостевая (детская), еще есть жилая с кухонным оборудованием. Общая площадь жилья — 65 кв.м. С учетом стоимости объекта, цена «квадрата» получается $2415.

"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор

При довольно стильном дизайне здесь ни за что не цепляется взгляд: на сером фоне все элементы интерьера будто растворяются. Для кого-то это настоящий подарок судьбы, место, где глаза будут отдыхать от бесконечных ярких картинок на экране и в жизни. Тех, кого это напрягает, можно успокоить: повесив яркую картину или поменяв мебель, вы с легкостью разбавите сплошной монохром.

"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор

Квартира по ул. Восточной, 41 за $259 тысяч

«Солнечная квартира в теплом кирпичном доме комфорт-класса» — с этих слов начинается объявление второй квартиры в нашей «Битве». Солнца в квартире действительно много: стены почти везде белые, пол — паркет в светлых оттенках, мебель — абсолютно разных, порой ярких цветов. В целом интерьер воспринимается легким и необычным для Беларуси.

"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор

Дом расположен в самом сердце Минска, в ЖК «Комаровское кольцо» — до одноименного рынка вполне можно дойти пешком. Квартира находится на 21 этаже 25-этажного дома — из окон открывается отличный вид на небольшой сквер.

"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор

Интерьер выполнен в классическом стиле, но с яркими элементами. Мебель в гостиной в песочных и аквамариновых тонах действительно радует глаз. Все шкафы сделаны в белом цвете, встроены в стены. Возле окон организована релакс-зона с деревянными скамьями и подушками. 

В кабинете на одной из стен красная плитка, имитирующая красный кирпич. Напротив — стол, примыкающий к подоконнику. 

"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор

Еще две комнаты сделаны в максимально нейтральных бежевых тонах. В объявлении указано, что купить квартиру можно с обстановкой. Общая площадь жилья — 104 кв.м., получается, что стоимость «квадрата» — $2483. В конце продавец добавляет: «Торг присутствует. Адекватный! У двери! До слез!».

"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в рубрике «Битва двух» квартиры, дизайн которых сильно отличается друг от друга: в одной собственники в качестве цветового решения выбрали модный сейчас...
 
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