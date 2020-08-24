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"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор
24.08.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в рубрике «Битва двух» квартиры, дизайн которых сильно отличается друг от друга: в одной собственники в качестве цветового решения выбрали модный сейчас графит (буквально во всем), в другой — устроили буйство красок в деталях на фоне нейтральных стен. Схожи в обоих вариантах два момента: стоимость «квадрата» (около $2500) и оба продавца готовы торговаться (в одном случае даже «до слез»). Смотрим, сравниваем (в конце материала есть голосование).
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