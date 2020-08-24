"Торг до слез". В "битве двух квартир" сошлись графитовая нейтральность и яркая солнечность - сделайте свой выбор

В объявлении написано, что в квартире все «доведено до ума: два санузла (оба с водонагревателями), детская с гардеробной, родительская комната со встроенным шкафом и гостиная с кухонным оборудованием. Кухня с фасадами из ясеня, столешницы из лабрадорита. Диван в гостиной из натуральной кожи, раскладывается».

Изолированных комнат две: родительская спальня и гостевая (детская), еще есть жилая с кухонным оборудованием. Общая площадь жилья — 65 кв.м. С учетом стоимости объекта, цена «квадрата» получается $2415.