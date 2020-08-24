В помощь машиностроителям. Власти вновь увеличили объем эмиссии облигаций Банка развития

Источник материала: Tut.by

Белорусские власти второй раз за текущий год повысили установленный на 2020 год объем эмиссии облигаций Банка развития. Соответствующее решение закреплено совместным постановлением правительства и Нацбанка № 493/19 от 18 августа. Что стоит за этим решением?



Дмитрий Брушко, TUT.BY

Согласно документу максимальный объем эмиссии облигаций Банка развития, который подконтролен правительству, увеличен на 240 млн рублей до 765 млн рублей.

Это уже второе увеличение лимита объема эмиссии Банка развития в 2020 году. В мае максимальный объем эмиссии был повышен на 140 млн рублей до 525 млн рублей.

Ранее было известно, что Банк развития использует облигации для привлечения бюджетных и внебюджетных средств для кредитования проектов в рамках госпрограмм, в том числе директивного кредитования. В начале 2020 года руководство банка заявляло о готовности работать с 2021 года «в условиях самостоятельно отбираемых проектов на рыночных условиях кредитования без всяких механизмов льготирования процентных ставок». Планы на нынешний год по директивному кредитованию были минимальные. Предполагалось дофинансировать текущие проекты.

Как удалось выяснить TUT.BY, решение по облигациям последовало в рамках одобренного в июне увеличения лимита директивного кредитования для Банка развития. По словам источников в финансовой сфере, поддержка белорусских гигантов машиностроения через инструменты Банка развития входила в «антикороновирусный» пакет, который был сформирован еще весной. «Прирост лимита директивного кредитования — это почти полностью финансирование внутреннего лизинга белорусской машиностроительной техники (МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш), то есть компенсация ожидаемого проседания их внешнего спроса», — сказал источник.

При этом он отметил, что нельзя говорить, что для этого используется печатный станок. «Станок — если бы облигации купил бы Нацбанк. А здесь это разрешение для Банка развития найти фондирование на рынке. А выпуск облигаций — единственный инструмент для этого, так как обычные депозиты или текущие счета банк не может привлекать согласно своего мандата», — сказал собеседник.