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Курсы валют: доллар США и евро ощутимо подорожали

24.08.2020 14:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Белорусский рубль ослаб по отношению ко всем валютам корзины в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник.

По итогам торгов Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют:

  • доллар США – 2,5554 рубля;
  • евро – 3,019;
  • 100 российских рублей – 3,4353.

Так, доллар США подорожал в ходе первых торгов недели на 3,38 копейки (1,34%).

Европейская валюта укрепилась почти также значительно – на 3,71 копейки (1,24%).

Российский рубль тоже показал рост: подорожал на 3,48 рубля (1,02%).

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Американская валюта подорожала на 3,38 копейки, европейская - укрепилась на 3,71 копейки.
 
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