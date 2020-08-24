Курсы валют: доллар США и евро ощутимо подорожали

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Белорусский рубль ослаб по отношению ко всем валютам корзины в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник.

По итогам торгов Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют:

доллар США – 2,5554 рубля;

евро – 3,019;

100 российских рублей – 3,4353.

Так, доллар США подорожал в ходе первых торгов недели на 3,38 копейки (1,34%).

Европейская валюта укрепилась почти также значительно – на 3,71 копейки (1,24%).

Российский рубль тоже показал рост: подорожал на 3,48 рубля (1,02%).