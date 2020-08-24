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Курсы валют: доллар США и евро ощутимо подорожали
24.08.2020 14:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. Белорусский рубль ослаб по отношению ко всем валютам корзины в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник.
По итогам торгов Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют:
Так, доллар США подорожал в ходе первых торгов недели на 3,38 копейки (1,34%).
Европейская валюта укрепилась почти также значительно – на 3,71 копейки (1,24%).
Российский рубль тоже показал рост: подорожал на 3,48 рубля (1,02%).
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Американская валюта подорожала на 3,38 копейки, европейская - укрепилась на 3,71 копейки.
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