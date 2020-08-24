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Антимонопольный комитет Украины усилил мониторинг рынка нефтепродуктов из-за событий в Беларуси

24.08.2020 14:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) усилит мониторинг рынка нефтепродуктов ввиду событий в Беларуси, сообщает пресс-служба АМКУ.


Фото: epravda.com.ua

«Доля бензинов и дизеля, которые производятся и ввозятся в Украину из Республики Беларусь, является весьма значимой для обеспечения в полном объеме спроса потребителей на топливо. Из-за распространения в СМИ информации о возможном ограничении объемов поставок нефтепродуктов с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Украине, Антимонопольный комитет Украины усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего», — сообщает пресс-служба.

Комитет предостерег участников рынков от совершения любых антиконкурентных практик, которые могут негативно повлиять на ресурсное наполнение и ценовую ситуацию, в частности: создание искусственного дефицита горючего; необоснованного повышения оптовых и розничных цен на топливо; создание барьеров в доступе к инфраструктуре морских портов по перевалке нефтепродуктов.

В случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитет будет реагировать в соответствии с действующим законодательством.

Белорусские НПЗ — одни из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину. За семь месяцев 2020 года их доля в поставках бензинов составила 47% (596 тыс. тонн), дизельного топлива — 25,8% (1,066 млн тонн), сжиженного газа — 16,6 тыс. тонн. Наиболее весомым является участие Беларуси в поставках битума — 52% (233 тыс. т) по итогам января-июля 2020 года.

17 августа генеральный директор «БНК-Украина» Александр Коваленко заявил, что белорусские НПЗ работают в штатном режиме и придерживаются ранее запланированных графиков отгрузки нефтепродуктов. Это заявление последовало после того, как сотрудники «Нафтана» и Мозырского НПЗ приняли участие в акциях против итогов президентских выборов и пригрозили забастовкой. Окончательное решение на заводах по поводу проведения забастовок еще не принято. Всю минувшую неделю власти подавляли инициативы стачкомов.

 
 
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Доля бензинов и дизеля, которые производятся и ввозятся в Украину из Республики Беларусь, является весьма значимой для обеспечения в полном объеме спроса...
 
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