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Латушко: Документов, которые говорили бы о том, что Совет не заинтересован в развитии отношений с РФ, нет
24.08.2020 14:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов, которые говорили бы о том, что Совет не заинтересован в развитии отношений с Россией или о выходе из каких-то организаций, которые существуют на сегодня. Так член Координационного совета Павел Латушко прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова.
Напомним, накануне Сергей Лавров
— Мы вчера внимательно изучили комментарий министра иностранных дел Сергея Лаврова. У России есть вопросы к формированию Координационного совета и почему-то искусственно навязывается тезис о том, что Совет преследует цели ухудшения отношений с Россией. Сегодня также последовало
Латушко подчеркнул, что на Координационном совете в принципе не рассматриваются вопросы внешней политики.
— Мы вынуждены, нас вынуждают на внешнеполитические вопросы подобные заявления. Я не знаю, о каких националистах идет речь, о каких посылах со стороны Совета по ухудшению отношений с Россией идет речь. Мы были бы очень признательны нашим российским друзьям, если бы они представили такой документ и источники его получения. Потому что еще раз подчеркиваю: ни один из членов Координационного совета не разрабатывал подобных документов.
Член Совета отметил, что вопрос выхода из политического кризиса в Беларуси находится в плоскости внутриполитических дел в стране и зависит от белорусского общества. А Координационный совет заинтересован в развитии добрых отношений со всеми соседями.
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Латушко: Документов, которые говорили бы о том, что Совет не заинтересован в развитии отношений с РФ, нет
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в состав Координационного совета оппозиции Беларуси входит ряд людей, выступающих против развития Союзного...
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