﻿ Латушко: Документов, которые говорили бы о том, что Совет не заинтересован в развитии отношений с РФ, нет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Латушко: Документов, которые говорили бы о том, что Совет не заинтересован в развитии отношений с РФ, нет

24.08.2020 14:13 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов, которые говорили бы о том, что Совет не заинтересован в развитии отношений с Россией или о выходе из каких-то организаций, которые существуют на сегодня. Так член Координационного совета Павел Латушко прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, накануне Сергей Лавров заявил, что в состав Координационного совета оппозиции Беларуси входит ряд людей, выступающих против развития Союзного государства.

— Мы вчера внимательно изучили комментарий министра иностранных дел Сергея Лаврова. У России есть вопросы к формированию Координационного совета и почему-то искусственно навязывается тезис о том, что Совет преследует цели ухудшения отношений с Россией. Сегодня также последовало заявление Дмитрия Пескова, где он выступил с позицией, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью и теми силами, которые выступают за данное сотрудничество. Но вновь же он подчеркнул, что есть некие документы, которые якобы верстались членами Координационного совета, в которых акцент смещался от взаимодействия с Россией. Я хотел бы, отвечая на данное высказывание наших друзей в России, отметить, что Координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов, которые говорили бы о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией или о том, что мы заинтересованы выйти из каких-то организаций, которые существует на сегодня, — сказал Павел Латушко.

Латушко подчеркнул, что на Координационном совете в принципе не рассматриваются вопросы внешней политики.

— Мы вынуждены, нас вынуждают на внешнеполитические вопросы подобные заявления. Я не знаю, о каких националистах идет речь, о каких посылах со стороны Совета по ухудшению отношений с Россией идет речь. Мы были бы очень признательны нашим российским друзьям, если бы они представили такой документ и источники его получения. Потому что еще раз подчеркиваю: ни один из членов Координационного совета не разрабатывал подобных документов.

Член Совета отметил, что вопрос выхода из политического кризиса в Беларуси находится в плоскости внутриполитических дел в стране и зависит от белорусского общества. А Координационный совет заинтересован в развитии добрых отношений со всеми соседями.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в состав Координационного совета оппозиции Беларуси входит ряд людей, выступающих против развития Союзного...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Антимонопольный комитет Украины усилил мониторинг рынка нефтепродуктов из-за событий в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.08.2020
Mir24.TV Belarus
24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика