Латушко: Документов, которые говорили бы о том, что Совет не заинтересован в развитии отношений с РФ, нет

Источник материала: Tut.by

Координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов, которые говорили бы о том, что Совет не заинтересован в развитии отношений с Россией или о выходе из каких-то организаций, которые существуют на сегодня. Так член Координационного совета Павел Латушко прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, накануне Сергей Лавров заявил , что в состав Координационного совета оппозиции Беларуси входит ряд людей, выступающих против развития Союзного государства.

— Мы вчера внимательно изучили комментарий министра иностранных дел Сергея Лаврова. У России есть вопросы к формированию Координационного совета и почему-то искусственно навязывается тезис о том, что Совет преследует цели ухудшения отношений с Россией. Сегодня также последовало заявление Дмитрия Пескова, где он выступил с позицией, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью и теми силами, которые выступают за данное сотрудничество. Но вновь же он подчеркнул, что есть некие документы, которые якобы верстались членами Координационного совета, в которых акцент смещался от взаимодействия с Россией. Я хотел бы, отвечая на данное высказывание наших друзей в России, отметить, что Координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов, которые говорили бы о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией или о том, что мы заинтересованы выйти из каких-то организаций, которые существует на сегодня, — сказал Павел Латушко.

Латушко подчеркнул, что на Координационном совете в принципе не рассматриваются вопросы внешней политики.

— Мы вынуждены, нас вынуждают на внешнеполитические вопросы подобные заявления. Я не знаю, о каких националистах идет речь, о каких посылах со стороны Совета по ухудшению отношений с Россией идет речь. Мы были бы очень признательны нашим российским друзьям, если бы они представили такой документ и источники его получения. Потому что еще раз подчеркиваю: ни один из членов Координационного совета не разрабатывал подобных документов.

Член Совета отметил, что вопрос выхода из политического кризиса в Беларуси находится в плоскости внутриполитических дел в стране и зависит от белорусского общества. А Координационный совет заинтересован в развитии добрых отношений со всеми соседями.