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«Воздушный объект углубился на территорию страны на 3 километра». МИД Беларуси вручил послу Литвы ноту
24.08.2020 16:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД Беларуси вручил послу Литвы Андрюсу Пулокасу ноту протеста в связи с инцидентом на государственной границе Беларуси, сообщили TUT.BY в пресс-службе МИД.
По имеющимся у МИД данным, 23 августа с литовской территории был запущен воздушный объект, который нарушил государственную границу Беларуси и углубился на территорию страны на 3 километра.
— Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем, — заявляют в МИД Беларуси.
Что произошло вечером 23 августа на границе
Ранее в Минобороны Беларуси
«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — рассказали в ведомстве.
В Литве с этим утверждением не согласились — 24 августа в МИД был вызван посол Беларуси в Литве Валерий Барановский, которому была вручена нота протеста из-за нарушения государственной границы Литвы.
В МИД Литвы
Минобороны Беларуси
Кроме того, пока остается вопрос, что за «антигосударственная символика» была на воздушных шарах.
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«Воздушный объект углубился на территорию страны на 3 километра». МИД Беларуси вручил послу Литвы ноту
По имеющимся у МИД данным, 23 августа с литовской территории был запущен воздушный объект, который нарушил государственную границу Беларуси и углубился на...
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