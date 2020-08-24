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«Воздушный объект углубился на территорию страны на 3 километра». МИД Беларуси вручил послу Литвы ноту

24.08.2020 16:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси вручил послу Литвы Андрюсу Пулокасу ноту протеста в связи с инцидентом на государственной границе Беларуси, сообщили TUT.BY в пресс-службе МИД.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По имеющимся у МИД данным, 23 августа с литовской территории был запущен воздушный объект, который нарушил государственную границу Беларуси и углубился на территорию страны на 3 километра.

— Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем, — заявляют в МИД Беларуси.

Что произошло вечером 23 августа на границе

Ранее в Минобороны Беларуси заявили, что 23 августа около 19.30 пресекли попытку нарушения воздушного пространства со стороны Литвы в Ошмянском районе.

«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — рассказали в ведомстве.

В Литве с этим утверждением не согласились — 24 августа в МИД был вызван посол Беларуси в Литве Валерий Барановский, которому была вручена нота протеста из-за нарушения государственной границы Литвы.

В МИД Литвы сообщили, что белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 пересек литовскую государственную границу в районе деревни Мядининкай.

Минобороны Беларуси опровергло утверждения Вильнюса о нарушении госграницы Литвы белорусским вертолетом. В ведомстве заявили, что белорусские летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля.

Кроме того, пока остается вопрос, что за «антигосударственная символика» была на воздушных шарах.

 
 
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По имеющимся у МИД данным, 23 августа с литовской территории был запущен воздушный объект, который нарушил государственную границу Беларуси и углубился на...
 
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