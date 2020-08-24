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В Минобороны объяснили, что нарушения литовской границы не было и чем могут быть опасны «шарики»
24.08.2020 15:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минобороны Беларуси опровергает утверждения Вильнюса о нарушении госграницы Литвы белорусским вертолетом. В ведомстве заявили, что белорусские летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля,
В Минобороны опять заявили о том, что вечером 23 августа в районе погранперехода «Каменный Лог» была пресечена попытка нарушения государственной границы в воздушном пространстве Беларуси со стороны Литвы.
«Мы расцениваем данный инцидент как провокацию со стороны Литвы», — добавили в ведомстве.
Там также пояснили, почему нарушение границы воздушными шарами далеко не малозначительный факт.
«Во-первых, любая граница любого государства является неприкосновенной. Во-вторых, эти, на первый взгляд, безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданским судам. В-третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее», — объяснили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что действия наших летчиков расценивают как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Они действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литвы не было.
Что произошло вечером 23 августа на границе
Ранее в Минобороны Беларуси
«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — рассказали в ведомстве.
В Литве с этим утверждением не согласились — 24 августа в МИД был вызван посол Беларуси в Литве Валерий Барановский, которому была вручена нота протеста из-за нарушения государственной границы Литвы.
В МИД Литвы
В любом случае пока остается вопрос, что за «антигосударственная символика» была на воздушных шарах.
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В ведомстве подчеркнули, что действия наших летчиков расценивают как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Они действовали в...
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