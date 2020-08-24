|
Нацбанк приостанавливает операции поддержки ликвидности банков
24.08.2020 16:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. Национальный банк Беларуси принял решение о приостановлении проведения постоянно доступных операций в форме кредитов овернайт.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Курсы валют: доллар США и евро ощутимо подорожали
"В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок. В этой связи Национальным банком принято решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября 2020 года", – говорится в решении регулятора.
Сообщается, что Нацбанк продолжит оказывать поддержку ликвидности банковской системы, чтобы банки были в состоянии исполнять свои обязательства. Но вместе с тем эта помощь будет осуществляться в более контролируемом режиме – путем проведения аукционных операций на открытом рынке, а также в случае необходимости с использованием двусторонних операций, с учетом реализации банками мер по сокращению дефицита ликвидности.
В понедельник белорусский рубль
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регулятор отказывается на время от кредитов овернайт, но намерен поддерживать ликвидность банковской системы "в более контролируемом режиме".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)