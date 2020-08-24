Нацбанк приостанавливает операции поддержки ликвидности банков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Национальный банк Беларуси принял решение о приостановлении проведения постоянно доступных операций в форме кредитов овернайт.

"В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок. В этой связи Национальным банком принято решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября 2020 года", – говорится в решении регулятора.

Сообщается, что Нацбанк продолжит оказывать поддержку ликвидности банковской системы, чтобы банки были в состоянии исполнять свои обязательства. Но вместе с тем эта помощь будет осуществляться в более контролируемом режиме – путем проведения аукционных операций на открытом рынке, а также в случае необходимости с использованием двусторонних операций, с учетом реализации банками мер по сокращению дефицита ликвидности.

В понедельник белорусский рубль заметно ослаб по отношению к доллару, евро и российскому рублю.